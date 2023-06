Championnats suisses de cyclisme – Dix jours après la mort de Gino Mäder, les Suisses se sont remis en selle Le week-end des championnats de Suisse de Wetzikon (ZH) a permis aux amis du Bernois de lui rendre un superbe dernier hommage et de retrouver – parfois difficilement – la compétition. Robin Carrel Wetzikon et Oerlikon

Les coureurs suisses professionnels du peloton se sont mélangés à des anonymes, samedi, pour rendre hommage à Gino Mäder. Dimanche, la compétition a repris, mais tous ont semblé rouler pour le cycliste décédé sur le dernier Tour de Suisse. keystone-sda.ch

«Je suis un coureur qui prend un peu moins de risques que les autres parce que j’ai davantage conscience du danger. On dit souvent qu’il faut débrancher le cerveau dans le vélo. J’ai vraiment du mal avec cette idée. On pratique un sport dangereux.» Thibaut Pinot n’était pas sur le dernier Tour de Suisse, mais il a été choqué comme tout le monde par le mort de Gino Mäder le 16 juin dernier. À quelques mois de sa retraite, le Français, qui a souvent été raillé pour ses difficultés dans les descentes, n’est plus prêt à mettre sa vie en jeu à chaque descente de col.