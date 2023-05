Casse-tête de l’asile – Dix jours après son expulsion, la famille afghane est revenue Après un renvoi musclé de Sainte-Croix en Croatie, les parents et leurs trois enfants ont regagné la Suisse. Logés par l’EVAM à Bussigny, les cinq Afghans rêvent d’un avenir meilleur. Fabien Lapierre

Chacun espère reprendre le chemin de l’intégration du côté de L’Auberson (Sainte-Croix). De gauche à droite, Zara la maman (39 ans), Marzieh (12 ans), Elyas (6 ans), Alireza (9 ans) et Morteza, le papa (41 ans). JEAN-PAUL GUINNARD

Ils ne sont restés que six jours à Zagreb avant de prendre à nouveau la route. Après avoir multiplié les taxis et les trains via la Slovénie, puis l’Italie – dormant deux nuits à même le sol de la gare de Milan – la famille afghane de trois enfants qui avait été expulsée manu militari de Sainte-Croix en début de mois a regagné la Suisse.