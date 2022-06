Fête cantonale – Dix mille gymnastes déboulent sur Yverdon Le chef-lieu du Nord vaudois accueille sur deux week-ends un événement sportif et festif mis sur pied par quatre sociétés de la région. Vingt mille spectateurs sont attendus. Frédéric Ravussin

Le chapiteau de fête, sur le thème de l’eau, était en pleine construction en début de semaine. JEAN-FRANCOIS MARTIN – DR

Yverdon-les-Bains, capitale de la gymnastique pour une dizaine de jours. La deuxième ville du canton accueille du 10 au 12 et du 16 au 19 juin la 46e Fête cantonale de gymnastique. À l’occasion de cette manifestation, qui se déroule tous les six ou sept ans, ce ne sont pas moins de 10’000 sportifs – enfants et adultes – qui s’affronteront dans le Nord vaudois. Avec un an de retard sur le planning prévu, pour cause de pandémie.