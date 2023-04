Infrastructures routières – Dix millions pour sécuriser la circulation au sud d’Échallens Le Canton met à l’enquête la réfection d’une route, la création d’une piste cyclable et la construction d’un arrêt de bus entre Échallens et Bioley-Orjulaz. Sylvain Muller

Les travaux de réaménagement de la route comprennent la création d’un arrêt de bus à la sortie d’Échallens, juste devant ce qui est en train de devenir l’École de la construction de la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Sylvain Muller

Alors que le lancement des travaux de réfection de la route et de la création d’une piste cyclable séparée entre Échallens et Goumoens-la-Ville est toujours bloqué par un problème de procédure, le Canton met à l’enquête publique jusqu’au 2 mai le même type de travaux entre Échallens et Bioley-Orjulaz, soit une longueur approximative de 3 kilomètres.

Le dossier, consultable aux greffes communaux d’Échallens, de Saint-Barthélemy et d’Assens (Bioley-Orjulaz est une localité de cette commune depuis juillet 2021), explique que ces travaux devisés à quelque 10 millions de francs se feront dans le cadre du cycle normal d’entretien des routes.

Largeurs variables

Sur la première partie, entre Échallens et le giratoire de Saint-Barthélemy, la chaussée passera de 6 à 7 mètres. L’élargissement sera inférieur de 50 cm entre ce même giratoire et Bioley-Orjulaz. Les deux tronçons connaissent en effet des fréquentations différentes: 5800 véhicules par jour en 2015 pour le premier, contre 3500 «seulement» pour le second.

La future piste mixte piétons-vélos sera séparée du trafic routier par un terre-plein sur toute sa longueur. Elle sera, elle aussi, à largeur variable: 3 m sur le premier tronçon et 2,5 sur le suivant. Tout cela augmentera évidemment l’emprise totale de l’équipement, ce qui obligera le Canton à acquérir une surface de 13’324 m2, les 95% étant pris sur des terres agricoles. Un montant de 300’000 francs est prévu pour dédommager les propriétaires expropriés.

Enfin, ce projet intégrera la construction d’un nouvel arrêt de bus à la sortie d’Échallens, à la hauteur de la future nouvelle École de la construction de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, dont le chantier est en cours. Il sera desservi par la ligne 414 de CarPostal, reliant la gare du LEB à Échallens à la gare CFF de Cossonay-Penthalaz. Les travaux sont, pour l’heure, planifiés du printemps 2025 à fin 2027.

Sylvain Muller est journaliste à la rubrique Vaudoise depuis 2005. Il est responsable du bureau d'Echallens et couvre à ce titre l'actualité du district du Gros-de-Vaud. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.