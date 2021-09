Europe – Dix morts dans l’incendie d’une unité Covid en Macédoine du Nord Un violent incendie, provoqué par une explosion d’origine inconnue, a ravagé une unité Covid de Tetovo, une petite ville du nord-ouest de la Macédoine du Nord.

Le Premier ministre Zoran Zaev, à Paris le 10 juin 2021. AFP

Dix personnes ont péri mercredi soir dans un violent incendie consécutif à une explosion dans une unité Covid-19 en Macédoine du Nord, ont annoncé les autorités du petit pays des Balkans en déplorant «les vies perdues».

«Une énorme tragédie s’est produite dans le centre Covid-19 de Tetovo», a déclaré le Premier ministre Zoran Zaev qui s’est immédiatement rendu dans cette petite ville du nord-ouest. «Une explosion a provoqué un incendie. L’incendie a été éteint mais de nombreuses vies ont été perdues», a ajouté le chef du gouvernement sur Facebook. «Pour l’instant, 10 personnes sont confirmées mortes mais ce nombre peut augmenter», a déclaré le ministre de la Santé Venko Filipce sur Twitter.

L’incendie s’est produit dans l’unité Covid-19 du centre hospitalier de Tetovo alors que l’ex-République yougoslave célébrait le 30e anniversaire de son indépendance, avec des festivités organisées à Skopje, notamment un défilé militaire et des forces de police ainsi qu’un concert de l’orchestre philharmonique national. L’explosion est survenue pour des raisons encore indéterminées. Cinq magistrats du parquet se sont rendus sur place pour tenter de déterminer les causes de la tragédie.

«Éteindre les flammes»

Les services des pompiers, qui ont été alertés aux environs de 19H00 GMT (21h00, en Suisse), ont expliqué avoir réussi à éteindre le sinistre en 45 minutes. «L’incendie était énorme car comme l’hôpital est modulaire, il y avait du plastique», a témoigné le commandant adjoint des pompiers de Tetovo Saso Trajcevski à la télévision locale. «On sortait des victimes pendant qu’on éteignait les flammes».

Plusieurs blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de la capitale. «Le combat pour la vie se poursuit toujours et tous les services se sacrifient et sauvent des gens», a déclaré Zoran Zaev, exprimant ses «profondes condoléances aux familles et à ceux qui sont proches des défunts» ainsi qu’une «convalescence rapide» aux blessés.

L’unité modulaire accueillant les patients malades du coronavirus a été édifié l’année dernière dans le complexe hospitalier de Tetovo, ville d’environ 52’000 habitants dont un grand nombre sont membres de la minorité albanaise de Macédoine du Nord.

Faible taux de vaccination

Le pays de deux millions d’habitants aux services de santé fragile, où le salaire moyen est de 460 euros, recense depuis quelque temps une augmentation du nombre de contaminations due au variant Delta et à la levée des restrictions durant l’été.

Les hôpitaux sont débordés dans certains endroits, en particulier là où les taux de vaccination sont faibles et le pays déplore une trentaine de morts au quotidien. Au total, la pandémie a fait plus de 6100 morts.

D’autres pays ont été endeuillés par des explosions suivies d’incendies dans des hôpitaux Covid-19. En Irak, des dizaines de personnes avaient trouvé la mort dans des incendies survenus après l’explosion de bouteilles d’oxygène en avril et en juillet.

AFP

