Incendie en Grèce – La Suisse et des pays de l’UE vont accueillir 400 mineurs de Moria Dix pays, dont la Suisse, vont accueillir quelque 400 migrants mineurs non accompagnés, évacués de l’île grecque de Lesbos après l’incendie gigantesque du camp de réfugiés de Moria.

Des migrants installés sur le parking d'un supermarché après l'incendie du camp de Moria à Lesbos. (10 septembre 2020) AFP La partie principale du centre d’enregistrement d’identification a été complètement détruite. (9 septembre 2020) AFP 1 / 7

Neuf pays de l’Union européenne et la Suisse vont accueillir quelque 400 migrants mineurs non accompagnés, évacués de l’île grecque de Lesbos après l’incendie du camp de réfugiés de Moria, a annoncé vendredi Berlin.

«Nos contacts avec les pays membres de l’Union européenne ont conduit à ce que 10 pays membres participent au transfert» de ces 400 mineurs, a affirmé le ministre allemand de l’Intérieur Horst Seehofer. Dans le chiffre de 10 cité par le ministre figure la Suisse, qui n’est pas membre de l’UE.

Le camp insalubre et surpeuplé abritait 12’000 personnes. AFP

M. Seehofer a précisé que l’Allemagne et la France prendraient en charge chacune 100 à 150 de ces enfants. Ces 400 mineurs non accompagnés ont déjà été transférés en Grèce continentale après l’incendie qui a ravagé le camp insalubre et surpeuplé et laissé les plus de 12’000 personnes qui y vivaient dans le plus grand dénuement.

«Nous sommes en discussion avec d’autres pays» de l’UE pouvant accueillir ces enfants, a précisé M. Seehofer au cours d’une conférence de presse avec le commissaire européen aux Migrations, Margaritis Schinas, qui participait par vidéo depuis Athènes. Les Pays-Bas avaient proposé jeudi de prendre en charge une centaine de migrants, pour moitié mineurs.

«Un premier pas»

«Ces 400 mineurs sont un premier pas, d’autres suivront», a précisé Hors Seehofer. Celui-ci souhaite que l’on se focalise sur les familles avec enfants.

«Moria est un rappel sévère à tous les membres (de l’Union européenne) de ce que nous avons besoin de changer en Europe», a jugé M. Schinas, qui devait ensuite s’entretenir avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. «Nous avons besoin d’une solidarité dans la politique migratoire» de l’UE, a-t-il ajouté.

Le drame de Moria a relancé le débat sur l’accueil des demandeurs d’asile en Europe, au sujet duquel les pays de l’UE se déchirent. La Commission européenne doit présenter à la fin du mois une proposition très attendue, et plusieurs fois repoussée, d’un nouveau Pacte sur la migration et l’asile.

Villes suisses mobilisées

En Suisse, au lendemain de l’appel initial de la Ville de Zurich, Genève et Lausanne demandent au Conseil fédéral d’organiser «sans délai» une conférence nationale. A l’instar de Zurich, Berne et Lucerne, les deux villes lémaniques annoncent qu’elles sont prêtes à accueillir des personnes du camp de Moria.

ATS/NXP