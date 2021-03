Opération originale – Dix performances artistiques dans dix restos fermés Une Bouffée d’art veut fixer ce moment où artistes et restaurateurs n’ont aucun public par un mouvement bénévole. David Moginier

Jasmine Cammarota danse «Sarabande Sola» au Café Romand. Carlo De Rosa/Une Bouffée d’art

C’est une opération un peu folle, née sans budget dans la tête de Marine Gasser. La jeune femme travaille à l’association Lausanne à table et se désole de voir les restaurants fermés. Elle est sensible à l’art aussi, sa mère fait d’ailleurs de l’art contemporain, et les artistes aussi sont sans public dans cette période confinée.

«J’aime les moments symboliques, les souvenirs. Je voulais fixer cet instant dans une démarche de mémoire.» Elle déniche un vidéaste, Alexandre Mottier, d’Intuifilm, et un photographe, Carlo De Rosa, prêts à la suivre bénévolement.