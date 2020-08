En 2020, en Suisse, il n’existe ni congé parental adressé aux deux parents ni congé paternité. Concrètement, cela signifie que les pères n’ont pas la garantie de pouvoir s’absenter de leur travail à la naissance de leur enfant.

Nous pouvons y remédier en soutenant les dix jours de congé paternité mis en votation ce 27 septembre pour assurer une présence paternelle, offrir une aide bienvenue aux mères, et accueillir son enfant grâce avec une plus grande disponibilité et des dispositions légales mieux adaptées.

Pour autant, ce congé demeure modeste. On s’en souvient peut-être, l’initiative populaire fédérale lancée en été 2016 demandait quatre semaines de congé pour les pères. Quatre ans plus tard, ce contre-projet est réduit de moitié.

«Un seul jour de congé pour naissance permet au mieux de courir entre la maternité et la maison, entre l’envoi du faire-part et l’accueil de la famille, des amis»

Pourtant, nous étions plus de 107’000 à considérer que quatre semaines étaient raisonnables. Cela étant, aujourd’hui, un seul et unique jour est accordé aux pères lors d’une naissance… Cette réalité doit céder la place à un congé payé plus adapté. Car ce seul jour de congé pour naissance permet au mieux de courir entre la maternité et la maison, entre l’envoi du faire-part et l’accueil de la famille, des amis.

Certaines collectivités publiques et entreprises privées – convaincues du retour sur investissement et du bien-fondé d’un congé plus important – offrent pour les plus généreuses jusqu’à quatre semaines de congé. Et c’est tant mieux. Cette votation permet de garantir à tous les pères un congé payé étendu à dix jours. Pour les plus frileux et les entreprises qui craignent de ne pouvoir supporter la dépense, rappelons que les cours de répétition de l’armée de trois fois six semaines existent depuis longtemps et sont largement plus coûteux, sans jamais faire débat.

Et puis comment supporter que notre pays garantisse trois jours en cas de décès et un seul pour une naissance? Votons oui ce 27 septembre pour la vie… pour les pères, les mères et les enfants.

Pour une politique familiale ambitieuse

Pour autant, maintenons la garde en faveur d’une politique familiale ambitieuse et qui tienne compte des besoins des familles actuelles. Cherchons un système qui tende à mieux partager les tâches entre père et mère. Fonder une famille et avoir des enfants n’est pas une question privée. Notre société, sa gouvernance et les choix à faire en termes de politique familiale sont des enjeux majeurs pour notre avenir: le taux de natalité ne cesse de baisser et la Suisse ne parvient pas à renouveler sa population.

Le niveau de formation des femmes est élevé alors qu’elles doivent renoncer à s’engager professionnellement faute de places d’accueil extra-familiales suffisantes et accessibles. Ce congé paternité est un premier pas vers plus d’égalité et nous encourage à croire à une politique familiale exigeante et adaptée. Dont une prochaine mesure pourrait se rapprocher d’un congé parental de quarante semaines?