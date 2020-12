Bons plans – Dix pistes de luge à tester en famille Glissades tout schuss en bas de la montagne, magie des paysages enneigés, fous rires et culbutes: la luge est l’expérience hivernale parfaite pour toute la famille. Karin Keller et Isabelle Jaccaud, Travelcontent

Image d’illustration Pixabay

Dès les premiers flocons, vite on sort les luges de la cave. Cette activité de plus en plus populaire, bon marché ou même gratuite, comble tous les membres de la famille: les plus jeunes s’amusent sur des pentes faciles, tandis que les plus âgés et les adultes choisissent des parcours un peu plus exigeants. Prudence sur les pistes, sortez couvert!

Montée en télésiège

La Robella – Buttes, une descente dans les paysages doux du Jura neuchâtelois. La Robella Val-de-Travers.

La Robella - Buttes (NE), 5 km

Pour atteindre le sommet, on emprunte le télésiège au départ de Buttes – les sièges rembourrés sont munis d’un crochet permettant de suspendre les luges. La piste offre un dénivelé ébouriffant de 452 mètres. La descente débute dans l’alpage aux pentes douces, puis un chemin avec deux lacets permet de quitter le vallon et de se lancer dans une grande traversée du Bois de Ban avant d’arriver au-dessus de Buttes.