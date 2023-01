Bâtiments vétustes à Morges – Dix-sept millions pour assainir les mauvais élèves du parc immobilier La Municipalité présentera un crédit-cadre destiné à rénover huit bâtiments communaux. Trois collèges et le temple sont notamment concernés. Marine Dupasquier

Construit en 1812 et partiellement rénové depuis, le bâtiment de l’ancien stand de tir est désormais désaffecté. Ville de Morges

Qu’ont en commun le temple de Morges, l’ancien stand de tir et le bâtiment administratif de Beausobre I? Ces trois édifices appartiennent à la Ville de Morges et sont particulièrement gourmands en énergie. Ce n’est pas pour rien que le premier s’est mué en un véritable igloo lors du culte de dimanche dernier – au grand dam des paroissiens – et que le deuxième est inoccupé depuis 2020 – ne répondant par ailleurs plus aux normes incendies et sécuritaires actuelles. Quant au troisième, malgré deux rénovations partielles au cours de ces vingt dernières années, il reste l’un des mauvais élèves morgiens en termes de bilan thermique.