Exposition dans l'espace public – Dix-sept photos dévoilent un Palais des Nations désert Durant le confinement, la directrice de l'ONU a immortalisé l'absence dans des couloirs en général fourmillants. Ces images rares s'affichent en ville.

Comme une ombre chimérique, un cheval galope éperdument dans l’embrasure lumineuse d’une haute fenêtre. Bien qu’immobile, sa course effrénée met en relief le calme absolu qui règne dans son environnement marmoréen. Disposée en hauteur sur un socle transparent, cette statue agrémente un des innombrables couloirs du Palais des Nations, à Genève. Elle y a été immortalisée par Tatiana Valovaya au printemps dernier. Profitant du premier confinement, la directrice générale de l’ONU (Office des Nations Unies) a promené son objectif au cœur de l’édifice désert afin de photographier l’emblème architectural de la Genève internationale sous un jour différent.

La diplomate russe en a tiré une série de 17 clichés en noir et blanc, intitulée «Palais des Nations: un temps de réflexion». Cet ensemble fait l’objet d’une exposition en plein air dans l’espace d’affichage public de la Ville de Genève, visible sur 160 emplacements de Champel aux Pâquis, en passant par Saint-Jean, Plainpalais, et les Eaux-Vives. La manifestation est organisée conjointement par le Projet de changement de perception, unité rattachée à la directrice générale de l’ONU, et le Centre de la photographie de Genève (CPG), lequel a cherché à explorer d’autres voies pour s’adresser au public durant la pandémie et son lot de fermetures forcées.

Les lieux et leur histoire

Dans un entretien donné à Joerg Bader, directeur du CPG, Tatiana Valovaya, qui utilisa dans sa jeunesse un vieux Leica hérité de son grand-père, explique avoir toujours été passionnée par la photographie comme «moyen de découvrir le monde». Celle qui fut aussi journaliste s’est donc lancée dans un voyage par l’image à travers cet ouvrage qui a vu tant de décisions cruciales se prendre et tant d’enjeux mondiaux être débattus. Bénéficiant d’une quiétude inédite, sans réunions ni collaborateurs, elle s’est laissée imprégner des lieux et de leur histoire, s’accordant, précisément «le temps de la réflexion».

Privés de leurs foules stressées, les bâtiments conçus au début des années 1930 gagnent en superbe. Les jeux d’ombre et de lumière mettent en relief leurs lignes sobres et géométriques, inspirées de la tradition néoclassique. Les dimensions grandioses du complexe se laissent appréhender à travers les interminables corridors et leurs enfilades de baies vitrées. Et on comprend qu’en effet cette construction d’apparat tient vraiment du palais. Non pas le palais d’un seul souverain, mais ouvert aux nations du monde.