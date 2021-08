Voyage & Découverte – Dix superbes croisières en Suisse Profitons que les masques ne soient plus obligatoires sur les ponts extérieurs des bateaux pour larguer les amarres! Tour de Suisse au fil de l’eau, nez au vent. Notre sélection. Artur K. Vogel et Isabelle Jaccaud (Travelcontent)

Le lac de Joux

Pour admirer la vallée de Joux depuis les flots, embarquement à bord du Caprice II, un petit bateau de 40 places. Deux trajets au choix: un tour du lac depuis Le Pont, tous les jours en août et les samedis et dimanches en septembre. Ou un tour du bas lac, les samedis et dimanches d’août. C’est aussi l’occasion de piquer une tête depuis l’une des nombreuses petites plages.

La région des Trois-Lacs

Le lac de Neuchâtel, plus grand lac entièrement suisse, ainsi que les lacs de Bienne et de Morat sont reliés par des canaux et offrent de jolies possibilités d’excursions en bateau. Notre expérience préférée: naviguer de Bienne à Morat en passant par Neuchâtel, pour admirer les vignobles et leurs charmants villages. Sans oublier de se balader dans les rues de la vieille ville de Neuchâtel et de visiter la Collégiale perchée sur une petite colline.