Elles ont trouvé leur place en Suisse – Dix vies pour raconter l’exil comme rarement Un livre et une expo plongent dans le parcours de femmes immigrées qui ont réussi leur intégration, sans renier leurs racines. Chloé Din

De gauche à droite, première ligne: Helena, Laura, Anna, Maryam et Zaira. Deuxième ligne: Thérèse, Sayanthini, Yllka, Zamila et Maguy. Sarah Carp

Elles s’appellent Sayanthini, Thérèse, Zaira et Helena. Mais aussi Anna, Maguy, Laura, Maryam, Zamila et Yllka. Pour elles, tout a commencé au Burundi, au Sri Lanka, en Italie ou encore en Afghanistan. Aujourd’hui, c’est en Suisse qu’elles ont fait leur vie, au prix d’un exil imposé ou volontaire, c’est selon. Jamais facile en tout cas. Dans un livre qui sort ces jours, et une exposition organisée à Lausanne, ces dix femmes donnent un sens à deux mots qui ont fini par devenir abstraits: immigrer et s’intégrer.

Faire ressentir un vécu