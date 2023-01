Open d’Australie – Djokovic: «Je suis si heureux de retrouver ce court» Expulsé d’Australie l’an dernier, le Serbe n’a pas manqué ses retrouvailles avec la Rod Laver Arena. Il a battu l’Espagnol Roberto Carballes en trois sets.

Novak Djokovic a retrouvé le Rod Laver Arena avec émotion. AFP

Novak Djokovic a réussi son retour à Melbourne, un an après son expulsion du pays pour non-vaccination contre le Covid, en battant l’Espagnol Roberto Carballes (75e mondial) 6-3 6-4 6-0, mardi, au premier tour de l’Open d’Australie.

«Je suis si heureux de retrouver ce court.... Si je devais choisir des conditions de jeu idéales, ce serait en nocturne sur ce court Rod Laver, sans la moindre hésitation», a lancé le Serbe à la foule restée tard pour le soutenir.

Il a ainsi lancé sa quête d’un dixième trophée dans le Majeur des antipodes pour égaler le record de 22 titres du Grand Chelem détenu par Rafael Nadal.

Djokovic joue le tournoi en tant que 5e mondial et peut en outre récupérer la place de No 1 s’il remporte le tournoi. Au prochain tour, il affrontera le Bolivien Hugo Dellien (131e) ou le Français Enzo Couacaud (191e et issu des qualifications).

AFP

