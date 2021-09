Éditorial - Djokovic, l’arme des larmes

Est-ce que c’est parce qu’il est sponsorisé par Lacoste que Novak Djokovic a versé des larmes de crocodile dimanche? La belle histoire new-yorkaise veut plutôt que le tennisman serbe ait pleuré en entendant le public scandant enfin son nom, lui qui est si souvent honni des tribunes.

Pas de grand chelem calendaire mais le respect, enfin, de certains amoureux de la petite balle jaune. Il y a un récit moins gentil: le numéro un mondial aurait fait semblant de craquer pour faire craquer son adversaire. Un peu comme Stefanos Tsitsipas avec sa technique des longues pauses pipi pour que celui qui joue en face se liquéfie.

Moi, j’ai assez envie d’y croire, à l’honnêteté intellectuelle et émotive de l’eau, du chlorure de sodium, des lipides, du glucose, des sels minéraux, de l’urée, des protéines comme les lysozymes, lactotransferrines, albumines ou globulines qui ont provoqué une sécrétion lacrymale trop importante, saturant les canaux naturels et débordant sur les joues émaciées de Djoko. C’est toujours émouvant de se sentir aimé.

«Les mauvaises langues comparent le métronome balkanique à un élastique arrogant.»

Commençons par un aveu, au niveau du jeu, moi qui étais pourtant un fan du très glacial Ivan Lendl, je n’aime pas beaucoup le Djoker. Il est tellement plus facile de glorifier le gladiateur hurlant Rafael Nadal, de se pavaner devant le gentleman player Roger Federer. Les mauvaises langues comparent le métronome balkanique à un élastique arrogant qui ne ferait que renvoyer la balle jusqu’à ce que l’autre déjoue.

Dans le genre, avouons tout de même qu’on a connu des numéros un mondiaux dont le toucher de balle était bien moins glamour.

À commencer par le grimaçant mille-pattes Lleyton Hewitt. On a aussi des images d’horreur en se remémorant la glorieuse époque des années nonante qui a porté le lift flasque au sommet de l’efficacité, notamment sur terre battue.

Dans cette ode à la frappe molle verticale du bas vers le haut et aux rebonds stratosphériques, il y a cette finale entre Sergi Bruguera (qui deviendra quand même numéro trois à l’ATP) et Alberto Berasategui en 1994. Un sommet de laideur efficace qui pique encore les yeux.

Le jeu de Djokovic est quand même plus appétissant. Avec le temps, il est même devenu plus offensif, même si on a longtemps cru que l’homme se nourrissait avant tout de la haine des autres pour devenir meilleur.

Mais en tentant d’égaler le record d’un joueur aussi élégant et adulé que Rod Laver, la pression a tétanisé l’intétanisable. Finalement, la question de savoir qui est le plus grand tennisman de tous les temps doit-elle vraiment être résolue? Et si Novak Djokovic y a gagné un peu d’humanité dans cette quête, personne ne s’en plaindra.

