Tennis – Djokovic: «Plutôt rater des titres que de me faire vacciner» Le No 1 mondial n’a pas caché qu’il préférait renoncer à Roland-Garros et Wimbledon plutôt que de recevoir deux doses du vaccin anti-Covid. Sport-Center

Novak Djokovic accorde la priorité à sa santé plutôt qu’à son palmarès. AFP

Le No 1 mondial du tennis Novak Djokovic n’a pas mâché ses mots dans une interview accordée à la chaîne de télévision britannique BBC. Il a en effet affirmé qu’il préférait renoncer à Roland-Garros et Wimbledon plutôt que de se faire vacciner. «Oui, c’est en effet le prix que je suis prêt à payer», a-t-il lancé.

Vainqueur de 20 titres du Grand Chelem, tout comme Roger Federer et Rafael Nadal, le Serbe préfère dont renoncer à des titres plutôt que de recevoir deux doses de vaccin qui lui ouvriraient les portes des prochains tournois du Grand Chelem.

«Je ne suis pas un anti-vaccin, a poursuivi Djokovic dans son interview. J’ai d’ailleurs eu des vaccins dans ma jeunesse, comme tout le monde. Mais j’estime qu’arrivé à l’âge adulte, un être humain a le droit de choisir ce qu’on lui injecte dans le corps – ou non. C’est pour cette raison que je préfère renoncer à disputer certains tournois. Les décisions que je prendrai pour mon corps et mon bien-être sont plus importantes que n’importe quel titre. J’ai toujours essayé d’être en accord avec mon corps, je vais continuer autant que possible. Et tant pis si cette attitude doit me coûter des titres.»

