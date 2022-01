Retour à Belgrade – Djokovic revient au bercail en martyr de la Serbie L’expulsion de la star du tennis par le gouvernement australien soude les Serbes autour de leur idole. Un joueur qui assume lui-même un patriotisme serbe décomplexé. Louis Seiller - Correspondant dans les Balkans

Novak Djokovic à son arrivée à Belgrade, lundi 17 janvier 2022. Accueilli en héros par une nation qui dénonce un acharnement anti-Serbe. KEYSTONE

C’est une histoire comme on les aime en Serbie. Celle d’un combattant qui lutte pour sa liberté et ses opinions, seul contre le monde entier. Peu importe que cet Open 2022 se solde par un revers cuisant pour Novak Djokovic, avec son expulsion et une possible interdiction pour trois ans du territoire australien. À son atterrissage à Belgrade ce lundi, c’est en vainqueur que Nole (son surnom en Serbie) revient au pays natal.