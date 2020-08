Football – Djourou et Constantin enterrent la hache de guerre La tumultueuse saga entre l’ancien international et le FC Sion a pris fin. Les deux parties ont trouvé un accord. Renaud Tschoumy

Johan Djourou et Christian Constantin ont, selon les termes du communiqué, «retrouvé l’estime qu’ils ont toujours eue l’un pour l’autre». KEYSTONE

L’ancien international suisse Johan Djourou et le président du FC Sion Christian Constantin ont trouvé un accord et ont enterré la hache de guerre.

On se rappelle qu’en mars dernier, le patron du club sédunois avait licencié neuf joueurs (dont Djourou), parce que ces derniers n’avaient pas accepté les mesures de chômage technique, un licenciement contre lequel Djourou avait lancé une action en justice. Dans la foulée, le défenseur central s’était engagé avec Neuchâtel Xamax, sans pouvoir éviter la relégation.

Johan Djourou et Christian Constantin ont donc fini par trouver un terrain d’entente.

Les deux parties ont publié le communiqué suivant:

«La tumultueuse saga entre l’ancien joueur de l’équipe suisse et le FC Sion (Olympique des Alpes SA), due à la résiliation immédiate du contrat de travail de Monsieur Djourou par le club, a trouvé un épilogue favorable.

»En effet, Johan Djourou et Christian Constantin sont parvenus à trouver un accord.

»Monsieur Djourou a reçu son salaire jusqu’au terme de son contrat de travail. En outre, une indemnité supplémentaire déterminée par les parties a été versée par le club à la Fondation Kemi-Malaika.

»Les parties et leurs avocats, Me Sebastiano Chiesa, avocat à Genève, pour Monsieur Djourou, et Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat à Neuchâtel, pour Olympique des Alpes, se félicitent d’avoir œuvré pour trouver cet accord qui permet à Messieurs Djourou et Constantin de se quitter en bons termes et de retrouver l’estime qu’ils ont toujours eue l’un pour l’autre.»