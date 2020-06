Titulaire au coup d’envoi avec Xamax pour défier Servette au Stade de Genève samedi, Johan Djourou avait le sourire après ce match amical remporté 3-0. Il avait été licencié par Christian Constantin durant la crise sanitaire, pour avoir refusé de baisser son salaire. C’est pour cette raison qu’il aura le droit de terminer la saison avec les Neuchâtelois.

Johan, quelles sont les premières sensations après ce match amical à huis clos et cette victoire de Xamax?

On sent aussi que pour vous, après ce qui s’est passé à Sion, c’est une victoire personnelle, non?

Totalement. Je le prends comme une victoire personnelle, c’est vrai. Je m’y préparais, j’ai mis tous les atouts pour soigner ma blessure contractée à Sion et pour être en forme pour la suite. Je ne suis pas à Xamax pour faire mes preuves. Mais pour montrer que le niveau est là. C’était un bon test, tout va bien, je me sens bien.