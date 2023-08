Document stratégique – Nyon invite la population à imaginer la ville de demain Samedi, la Commune lance une vaste démarche participative en vue d’élaborer le plan directeur 2050. Yves Merz

Nyon invite la population à s’impliquer dans les réflexions sur le futur de la ville au travers d’une démarche participative. Photo: les habitants avaient participé aux réflexions sur l’avenir de la place Perdtemps. Michel Perret/LDD

Nyon, comme toutes les communes de plus de 1000 habitants, doit se doter d’un outil important pour orienter la vision territoriale de son développement dans un horizon de dix à quinze ans: un plan directeur communal (PDCom). Le dernier date de 2004. La Ville a donc décidé de rafraîchir ce document stratégique touchant à de nombreuses thématiques. Toute l’administration est mobilisée, et de nombreux experts externes sont sollicités. Particularité de la cuvée 2023: la population sera au cœur du dispositif grâce à une démarche participative.

Le PDCom est avant tout contraignant pour les autorités, dans la mesure où il permet de fixer des orientations partagées entre Commune, Canton et Confédération dans l’aménagement du territoire communal, mais cette démarche concerne plus fondamentalement toute la population et son tissu d’acteurs socio-économiques. Elle contribue à déterminer à quoi ressemblera le futur de Nyon, du point de vue urbain, de la manière de vivre ensemble ou encore de la nature en ville.

Deux axes principaux

Deux axes principaux seront au centre des réflexions: la résilience du territoire, notamment sa capacité à faire face au réchauffement climatique, et les enjeux de proximité, soit la capacité à penser la ville à l’échelle du quartier. La démarche participative permettra aux gens de donner leur avis et de faire des propositions sur la base de leur expertise d’usagers de la ville.

La démarche participative autour du PDCom est structurée en deux volets: la population est d’abord invitée à imaginer la ville de demain (entre août et octobre 2023), l’objectif étant à la fois de se confronter aux réalités de Nyon aujourd’hui et de se projeter dans le futur de la ville grâce à des marches à travers les quartiers et des ateliers d’écriture. Puis il s’agira d’expérimenter la ville de demain (entre novembre 2023 et mars 2024) via des journées ludiques. Une synthèse présentera les fruits de ce travail durant l’été 2024.

Pour présenter et entreprendre la démarche, une journée de lancement est organisée le samedi 26 août. De 10 h 30 à 13 h, à la salle communale à Perdtemps, il y aura une séance d’information et un apéritif sera offert autour d’une carte géante de la ville à explorer. De 14 h à 16 h, une marche collective est organisée d’est en ouest au nord de la ville et un goûter sera offert à l’arrivée.

