Dans ma rue – Street food d’ici – Dolce vita à l’épicerie fine italienne de l’avenue de France Au Mangiobevo, à Lausanne, on retrouve l’esprit des magasins d’alimentation du sud de la Péninsule avec leurs riches et appétissants rayons de produits du terroir. Jean-Marc Corset

Les sandwichs ou panini «spéciaux» de l’épicerie italienne Mangiobevo ne nous laissent pas sur notre faim. JmC

Où: avenue de France 68, 1004 Lausanne (à 5 minutes du parc Valency)

Quoi: une petite épicerie fine italienne au milieu de l’avenue de France. En vérité, un coin d’Italie – avec Naples pour capitale – dans l’ouest lausannois, entre trottoir et comptoir. Il n’y a pas de miracle, on le sait: dans la cuisine de la péninsule, du nord au sud, tout est dans les produits de terroir. Le reste n’est que composition, comme ces sandwichs ou paninis, et focacce: à chacun ses couleurs et sa tonalité selon notre choix de charcuterie, de fromages ou de légumes.

On vous recommande: le Mangiobevo, en sandwich ou panini chaud, près de 500 grammes (!) fait le pic-nique à lui tout seul. Dans son pain traditionnel Rosetta, il contient du fromage pecorino (au lait de brebis), de la charcuterie – normalement de la porchetta à base de cochon de lait farci – des tomates séchées et artichauts à l’huile d’olive, des tomates fraîches et pesto d’épinard. Goûtez aussi à l’Arancino, spécialité sicilienne, une friture farcie avec du riz aromatisé au curcuma et à la noix de muscade, garni au choix de fromage, viande ou légumes. Mais gardez-le pour le soir car il faut le chauffer au four.

JmC Un coin d’Italie au milieu de l’avenue de France. JmC 1 / 2

Un petit truc pour la route: ahhh, le dessert italien! Mais il n’y a pas que le tiramisu dans la vie. Laissez-vous absolument tenter par le Cannolo aux pistaches! Cette pâtisserie originaire de Sicile est formée d’un biscuit croustillant farci à la crème de ricotta avec pistaches. Une belle friandise avec ses touches vertes et un vrai délice en bouche.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.