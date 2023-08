Dôme de chaleur – Ce mercredi, entrée libre à Bellerive et Montchoisi Pour pallier la fermeture des piscines de quartier, l’entrée aux bassins de Bellerive et Montchoisi sera offerte. Catherine Cochard

Photo d’archive de la piscine de Bellerive. Son accès, et celui de celle de Montchoisi, sera gratuit ce mercredi 23 août. Florian Cella

Comme chaque année, les piscines de quartier ferment leurs portes la veille de la rentrée scolaire. Pour pallier cette décision, et vu le dôme de chaleur qui sévit, la Ville de Lausanne a annoncé ce lundi que les piscines de Bellerive et Montchoisi seront gratuites ce mercredi 23 août, «jour de la semaine comptant un nombre plus important d’usagères et usagers» ajoute le communiqué.

La Ville rappelle que c’est la première fois que le plan canicule est activé durant cette période de rentrée scolaire et que malheureusement la prolongation de l’ouverture des piscines de quartier n’a pas pu être mise en place en quelques jours, «le personnel arrivant en fin de contrat ou rejoignant les deux autres piscines estivales, Bellerive et Montchoisi».

La Ville explique encore qu’à l’avenir, une activation tardive du plan canicule «sera prise en compte dans la planification de l’ouverture des piscines de quartier» et rappelle que le lac permet aussi de se rafraîchir. Les piscines de Bellerive et Montchoisi restent ouvertes jusqu’au 10 septembre 2023.

