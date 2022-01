Sale affaire – 1906 – Domenjoz a beaucoup volé, et nié autant Coup d’œil dans la chronique judiciaire de la «Feuille d’Avis de Lausanne» du «bon vieux temps». Gilles Simond

Le procès du récidiviste Domenjoz figure en bonne place dans la «Feuille d’Avis de Lausanne», le 17 décembre 1906. FAL

C’est un sacré coco qui se retrouve devant le Tribunal du district de Lausanne, ce 17 décembre 1906. Le sieur Émile-Louis Domenjoz, né le 31 mai 1882 à Lausanne, originaire de Pully, célibataire, menuisier de son état, est accusé «d’avoir commis une quantité de vols, en France spécialement», explique la «Feuille d’Avis de Lausanne» dans sa chronique judiciaire. Car malgré son jeune âge, le gaillard a déjà à son actif une série de délits longue comme le bras qui en font un habitué des tribunaux.

Qu’on en juge plutôt: en 1901, il écope d’une première condamnation pour vol à Soleure. Rebelote deux ans plus tard, où il écope de 175 jours de réclusion pour vol au Buffet de la Gare Lausanne-Echallens. Ce qui ne le calme pas: entre la fin de 1904 et le printemps 1905, il commet une vingtaine de délits, vols et escroqueries, entre les cantons de Vaud, Fribourg et Berne, notamment dans des auberges où il s’empare de porte-monnaies ou de sacoches de serveuses.

La police met fin à ses exploits en avril 1905 à la gare de Cossonay. Le 31 juillet suivant, le Tribunal criminel du district de Vevey – fort du délit le plus grave, un vol de 1150 francs au Café du Globe - le condamne à 4 ans de réclusion.

«Domenjoz fut livré au canton de Vaud pour y répondre à la fois des délits commis à Lausanne et en France.» La «Feuille d’Avis de Lausanne» du 17 décembre 1906

Cependant, Domenjoz souffre alors de la gale et, le 2 août 1905, il est transféré à l’Hôpital cantonal avant de pouvoir être écroué au pénitencier cantonal de Béthusy, à Lausanne. Mais là, coup de théâtre: «Trompant la vigilance du gendarme, Domenjoz parvint à s’enfuir», rapporte la «Feuille». La fripouille gagne Nyon, traverse le Léman à bord d’un bateau à voiles.

Vous pensez qu’il va se faire oublier? Erreur! En France, le Vaudois se remet immédiatement à l’ouvrage. Entre Montluel, dans l’Ain, et Marseille, en passant par Lyon, il commet une nouvelle série de vols et d’escroqueries. En décembre, il est condamné par défaut pour vol à Uzès.

Ses compatriotes pensaient en être débarrassés? Nouvelle erreur. Sentant que ça chauffe pour lui dans l’Hexagone, le gredin revient à Lausanne où il commet de nouveaux larcins. Un peu trop connu dans la capitale vaudoise, il part pour Zurich où il est arrêté le 19 novembre 1905, «à la suite de deux nouveaux délits de vol, ce qui lui vaut une condamnation à 6 mois de détention. Après avoir purgé cette peine, Domenjoz fut livré au Canton de Vaud pour y répondre à la fois des délits commis à Lausanne et en France», explique la Julie.

«Il est vêtu d’un vêtement gris foncé et d’un pardessus noir, très corrects.»

Car la France a demandé à la Suisse de se saisir des affaires en cours et les parquets et juges d’instruction français ont rendu des ordonnances de dessaisissement. Embastillé depuis juin 1906 au pensionnat de Béthusy, «individu de grande taille, mince, de visage osseux, nez fortement busqué, teint pâle, yeux et cheveux noirs, imberbe», Domenjoz fait donc face à ses juges le 17 décembre suivant. Il écoute la lecture des pièces «les yeux baissés, et prend des notes sur un calepin. Il est vêtu d’un vêtement gris foncé et d’un pardessus noir, très corrects.»

Sa ligne de défense est simple: nier. Les vols de Montluel? Il n’y a jamais mis les pieds. La condamnation d’Uzès? Il en ignore tout. Les vols commis à Lyon? Ce n’est pas lui. Il ne reconnaît qu’une rapine, aux dépens d’une amie de sa mère, à Lausanne en novembre 1905: impossible de nier puisqu’il a été reconnu.

Le jury ne se laisse pas berner: tard dans la soirée de ce 17 décembre, il rend un verdict de culpabilité sur tous les chefs d’accusation sauf un. Le lendemain, le tribunal condamne Domenjoz à 4 ans de réclusion, qui s’ajoutent à la peine de 4 ans infligée un an et demi plus tôt. Et cette fois, toutes les mesures sont prises pour que le faisan ne puisse s’envoler.

