Tennis – Dominic Stricker remporte le Challenger de Cleveland Le Bernois de 19 ans a battu le Japonais Yoshihito Nishioka en deux sets (7-5 6-1) pour remporter le deuxième titre de sa carrière en Challenger. Ruben Steiger

La deuxième tentative aura été la bonne pour Dominic Stricker (ATP 204) face à Yoshihito Nishioka (ATP 123). Une semaine après sa défaite sèche en finale du Challenger de Columbus, le Bernois de 19 ans a pris sa revanche contre le Japonais en finale à Cleveland pour décrocher son deuxième titre dans cette catégorie de jeu, après celui obtenu à Lugano en mars 2021.

Lors de ce match, Dominic Stricker a pu compter sur la grande qualité de son service. Avec un taux de première balle supérieur à 65% et huit aces, il n’a eu à faire face qu’à une seule balle de break à 4-4 dans la première manche. À 6-5 en sa faveur, Stricker a saisi sa chance sur sa deuxième balle de set pour s’imposer 7-5. Dans le deuxième set, le Suisse a pris le service du Japonais dès le 4e jeu et a ensuite fait cavalier seul pour s’imposer aisément en deux sets (7-5 6-1) en 1 h 17.

Grâce à ce titre et les 80 points qui vont avec, Dominic Stricker grimpera lundi à la 163e place mondial et deviendra le troisième meilleur suisse à l’ATP derrière Roger Federer (ATP 30) et Henri Laaksonen (ATP 85) et devant Stanislas Wawrinka (ATP 173). 246e mondial au début de la saison, le gaucher a déjà gagné plus de 80 rangs en un peu plus d’un mois

