Tennis – Dominic Stricker remporte un demi-ticket pour Milan En battant un bien terne Maxime Cressy (7-6, 6-3), le Bernois s’est rapproché de la qualification pour le Masters Next Gen. Mathieu Aeschmann Bâle

Dominic Stricker a fait une belle opération, mardi à Bâle. keystone-sda.ch

La belle affaire! Dominic Stricker (20 ans, ATP 129) a remporté mardi face à Maxime Cressy (ATP 34) un match qui valait très cher (7-6, 6-3). Dans l’ordre, le Bernois a gagné le droit de défier Pablo Carreno Busta (ATP 15), mercredi en huitièmes de finale des Swiss Indoors. Il a empoché 45 précieux points ATP qui le rapprochent de la qualification au Masters Next Gen de Milan (l’Italien Arnaldi est désormais contraint à l’exploit à Brest). Enfin, le protégé de Sven Swinnen n’est plus très loin d’une place dans le tableau de l’Open d’Australie… Le genre de barrières symboliques qui peuvent accélérer une carrière.

Sur la route de ce succès capital, Dominic Stricker a d’abord profité des bienfaits d’un break offert d’entrée par l’Américain. Face à un joueur comme Cressy, qui fait reposer tout son pouvoir de nuisance sur la qualité de son service, il fallait profiter de l’aubaine. Ce fut le cas jusqu’à ce jeu de service cataclysmique - panne de première balle, coups droits dévissés - qui dévoila d’un coup la nervosité du jeune Suisse (5-5). Tout était à refaire. «Heureusement qu’il a servi ces deux doubles fautes au cœur du tie-break, avouait «Dömu» au micro de Marco Chiudinelli. Je me suis ensuite relâché et le niveau est monté dans le deuxième set.»

C’est vrai. Mais il faut bien l’avouer, 45 points ATP pour battre ce Maxime Cressy, constitue un immense cadeau. En cette fin de saison, l’Américain n’est plus que le fantôme du joueur virevoltant qui avait séduit le circuit en Australie. En ouvrant grand les yeux au retour, Dominic Stricker avait fait le plus dur. Il n’avait plus qu’à attendre l’implosion adverse. Elle arriva au sixième jeu de la deuxième manche au bout d’un dernier smash catastrophique (4-2). Le «Joggeli» pouvait se relâcher et porter son favori vers sa première victoire en ATP 500. Parfois la chance vous tend la main. Il faut alors savoir la saisir. Pour y être parvenu, Dominic Stricker pourrait grandir plus vite ces prochaines semaines.

Mathieu Aeschmann est journaliste au Sport-Center depuis 2011. Spécialiste de tennis, il est l'auteur de Au bout du rêve (Slatkine, 2014) et Agir et Penser comme Roger Federer (Éditions de l'Opportun, 2021). Il est également enseignant d'histoire et d'allemand. Plus d'infos @maeschmann

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.