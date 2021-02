Ski alpin – Dominik Paris met la pression sur Beat Feuz L’Italien a été le plus rapide lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen. Histoire de montrer qu’il était en forme à trois jours de l’ouverture des Mondiaux de Cortina-d’Ampezzo… R. Ty

Dominik Paris est en grande forme à quelques jours de l’ouverture des Mondiaux de Cortina d’Ampezzo. AFP

Dominik Paris (31 ans) s’est rappelé au bon souvenir de tout le monde, à trois jours des l’ouverture des championnats du monde de ski alpin, à Cortina d’Ampezzo (Italie).

Le spécialiste de vitesse italien s’est en effet imposé lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen, adressant un message clair au Bernois Beat Feuz, leader de la Coupe du monde de la spécialité et double vainqueur à Kitzbühel il y a deux semaines. Feuz a terminé deuxième, à 37 centièmes de seconde, le podium étant complété par l’Autrichien Matthias Mayer (3e à 40 centièmes).

Paris était encore en retard sur Feuz aux deux tiers de la course (+0’’05). Mais le skieur de Schangnau a commis quelques erreurs de trajectoire sur la fin du parcours, ce qui lui a coûté le victoire. Reste que Feuz peut être rassuré sur son état de forme avant les Mondiaux. En précédant Mayer de 3 centièmes de seconde, il a creusé l’écart au classement général de la Coupe du monde de descente: avec un total de 406 points, il précède désormais Mayer de 48 points et Paris de 118 points.

Paris revient au plus haut niveau au parfait moment pour lui, un an après sa grave blessure au genou droit. «On se bat pour revenir, on ne sait pas à quel niveau on va revenir, et se retrouver sur le podium, c’est juste formidable», a-t-il déclaré après l’arrivée au micro de la télévision allemande ZDF.

Chute spectaculaire de Josef Ferstl

Les autres descendeurs suisses ont aussi pointé le bout de leur nez. Ainsi, Carlo Janka termine à la sixième place (+1’’02), Marco Odermatt à la huitième (+1’’12), alors que Niels Hintermann est à peine plus loin (15e à 1’’56). Les autres Helvètes ont terminé nettement plus attardés: on trouve ainsi Nils Mani 35e (+3’’28), Ralph Weber 37e (+3’’40) et Gilles Roulin 43e (+3’’76). Stefan Rogentin a pour sa part été éliminé.

La course a été interrompue durant de longues minutes en raison de la chute spectaculaire de l’Allemand Josef Ferstl, dossard 24. Ce dernier a cependant fini par se relever et il est parvenu à rallier l’arrivée sur ses skis (voir vidéo ci-dessous).