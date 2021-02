Ski alpin – Un premier entraînement tronqué pour les descendeurs La séance de vendredi matin, en vue de la descente messieurs des Mondiaux de Cortina d’Ampezzo prévue dimanche, a tourné à la farce vendredi. Sport-Center

Dominik Paris a signé le meilleur temps mais il n’a pas passé toutes les portes. AFP

Il ne faut tirer aucun enseignement du premier entraînement de la descente masculine vendredi aux championnats du monde de Cortina d’Ampezzo. L’Italien Dominik Paris a signé le meilleur temps mais il a raté plusieurs portes. Près de trois quarts des concurrents ont manqué, au moins un, passage. De nombreuses critiques ont fusé chez les descendeurs à propos d’un parcours trop tournant et loin d’être au point.

Dans ce classement tronqué, le «meilleur» suisse, le leader de la Coupe du monde de la discipline Beat Feuz s’est contenté du 14e rang, à 2’’40 de Paris. On trouve plus loin Marco Odermatt (19e à 2’’63), Carlo Janka (24e à 2’’93) et Niels Hintermann (26e à 3’’04).

La deuxième descente d’entraînement aura lieu samedi à 13h, la descente de ces Mondiaux étant programmée dimanche à 11h.