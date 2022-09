Motocyclisme – Dominique Aegerter titré en MotoE Deuxième de l’avant-dernière course de la Coupe F.I.M. MotoE à Misano, le Bernois remporte le championnat. Chute de son dernier adversaire, le Brésilien Eric Granado. Jean-Claude Schertenleib

À Misano, Dominique Aegerter est devenu champion du monde de MotoE. LDD

Il avait rendez-vous avec la gloire, c’était son jour: qualifié en pole position pour les deux courses MotoE du week-end du GP de San Marino, Dominique Aegerter n’a pas failli. Devancé au départ par l’Italien Mattia Casadei, il n’a jamais paniqué. Même quand Granado l’a passé (2e tour), même lorsque le Brésilien a pris le commandement (3e tour). Une ronde plus tard, Aegerter reprenait la tête, augmentait le rythme et Granado partait à la faute. Le titre était dès lors assuré… à condition de terminer la course, malgré les attaques incessantes de Casadei (qui allait finalement s’imposer), de Ferrari et de Torres, le champion de l’an dernier. Deuxième de cette course, «Domi» a été parfait. Dimanche, il aura une dernière occasion de briller en MotoE cette saison, avant de mettre le cap vers Magny-Cours, où il retrouvera le week-end prochain le championnat du monde Supersport.

Jack Miller en pole en MotoGP

La grille de départ MotoGP s’est jouée sous haute tension, la pluie ayant fait son apparition dans la seconde partie de Q1, la première phase des qualifications. Alors que les principaux animateurs du championnat, Fabio Quartararo (Yamaha), Aleix Espargaró (Aprilia) et Francesco Bagnaia (Ducati) commençaient leur séance en pneus pluie, le Portugais Miguel Oliveira (KTM) était le premier à oser les slicks (pour piste sèche), montrant l’exemple à tous les autres. Dès lors, c’était la ruée vers les stands pour y changer de moto et une «pole» qui allait changer de détenteur à chaque passage, pour revenir finalement à l’Australien Jack Miller (Ducati).

Il sera accompagné en première ligne par ses collègues de marque Enea Bastianini et Marco Bezzecchi. Bagnaia? Auteur du deuxième chrono, le numéro 1 de l’équipe italienne installera, dimanche peu avant 14 heures, sa Desmosedici au milieu de la deuxième ligne (5e place), lui qui a été pénalisé de trois places sur la grille après un pilote jugé «irresponsable» lors de la première séance d’essais libres, vendredi matin.

Qualification difficile pour le champion en titre et leader du classement intermédiaire, Fabio Quartararo (9e).

Les deux autres pole positions reviennent au Turc Deniz Öncü (KTM) en Moto3 et à l’Italien Celestino Vietti (Kalex) en Moto2.

