Football – Dominique Blanc va quitter le foot suisse avec fierté Le Vaudois, président réélu de l’ASF, quittera ses fonctions en 2025, à l’issue de son dernier mandat. Il va laisser un héritage. Daniel Visentini Andorre

Dominique Blanc a été élu en 2019, avec pour mission de faire progresser la vénérable institution, qui sortait d’un Mondial 2018 houleux pour sa direction et dans sa communication. VANESSA CARDOSO

L’Andorra Park Hôtel est un bel endroit. L’équipe de Suisse soigne ses internationaux, même si ceux-ci se sont contentés du service minimum dans la principauté, avec une courte victoire 2-1. Les éliminatoires de l’Euro 2024 se poursuivront lundi soir, à Lucerne, contre la Roumanie. Et la Suisse caracole logiquement en tête du classement du groupe I avec trois matches et trois victoires, même si celle de vendredi soir fut poussive. En fait, tout va bien pour le football helvétique, et s’il en est un qui peut avoir le sourire, c’est bien Dominique Blanc. On l’a retrouvé dans le palace andorran pour en parler avec lui.