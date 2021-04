Au Tribunal de police – Dominique Giroud «a vécu une tempête, il faut le comprendre» L’avocat de l’encaveur assure qu’il n’a pas ordonné le hacking. Verdict vendredi. Luca Di Stefano

Le Palais de Justice. Pierre Albouy

Pour plaider l’acquittement de Dominique Giroud, Me Yannis Sakkas n’a pas fait de longs raisonnements juridiques. Sa lecture de la rocambolesque histoire d’espionnage raté de journalistes est qu’il s’agit avant tout d’une affaire de personnages hauts en couleur.

À commencer par son client. «Dominique Giroud est un paysan, avec ses qualités et ses défauts. Il n’est pas un orateur. Avant 2013, hormis qu’il avait sa pub sur le maillot du FC Sion, personne ne le connaissait.»

Pour l’avocat, il faut «comprendre» Dominique Giroud, «comprendre la tempête qu’il a vécue lorsque les premiers articles ont été publiés, comprendre qu’il se soit laissé tenter.»

Il se croit espionné

Tenté par quoi? Par ce trio composé d’un agent du Service de renseignement de la Confédération, un détective privé et un hacker professionnel lui proposant de l’aider. Le premier est son ami de longue date, mais le deuxième va le trahir en transmettant le contenu de leurs réunions au journaliste de la RTS.

De son côté, Dominique Giroud voit les informations sortir dans la presse. Il est convaincu d’être espionné, se demande s’il n’y a pas de micros chez lui, si son ordinateur n’a pas été piraté. Il faut donc lui reconnaître des circonstances atténuantes, plaide Me Sakkas.

«Il a été tenté, mais il a renoncé» Me Yannis Sakkas, avocat de Dominique Giroud.

Voilà pour le contexte. Sur les faits, Dominique Giroud a-t-il ordonné ce hacking? «Il a été tenté, mais il a renoncé», poursuit la défense. Et l’avocat d’énumérer plusieurs raisons. D’abord, les prix pratiqués par l’informaticien étaient trop élevés. Puis, des articles ont mentionné les relations de Dominique Giroud avec le SRC bien avant le piratage. Enfin, l’arrestation du détective privé (pour une autre affaire) l’aurait également encouragé à abandonner le projet de hacking.

Reste que Dominique Giroud a payé 10 000 francs à l’informaticien et les attaques ont bien eu lieu le 28 février et le 4 mars 2014. Dans une lettre lue à la présidente du Tribunal de police en fin d’audience, l’encaveur menacé de prison ferme répétera sa version des faits. «Je n’ai pas donné l’ordre. Si je suis condamné, je suis détruit pour des choses que je n’ai pas faites. Et je laisse mes cinq enfants seuls.»

Mystérieuse clé USB

Comme il était prévisible, Me Sakkas a réservé un large volet de sa plaidoirie à l’ancien de la RTS, Yves Steiner, et à ses méthodes qu’il qualifie de «plus ou moins sulfureuses». La veille, Me Nicola Meier, avocat de l’ex journaliste, avait fait part de son indignation face aux attaques répétées. «Calomnie, diffamation! Mon client est traîné dans la boue depuis sept ans.»

«Mon client est traîné dans la boue depuis sept ans» Me Nicola Meier, avocat de l’ancien journaliste de la RTS.

Quelques heures plus tôt, la présidente du tribunal s’était étonnée de voir apparaître dans le classeur de la procédure une clé USB. Elle y a vu un montage vidéo fabriqué pour accabler le journaliste de la RTS. Cette vidéo tourne encore aujourd’hui sur les réseaux, pilotée par le communicant engagé par Dominique Giroud. L’ambiance délétère régnant autour de l’affaire prendra-t-elle fin avec le jugement de la juge Sabina Mascotto?

Verdict vendredi.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.