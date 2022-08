Série d’été: sept polars bonnards en BD (5/7) – Dominique Ziegler fait revivre Miss Marple Associé au dessinateur français Olivier Dauger, le dramaturge et metteur en scène genevois adapte en BD l’héroïne d’Agatha Christie. Ambiance British pur jus. Philippe Muri

«Miss Marple: un cadavre dans la bibliothèque», extrait de la couverture. ED. PAQUET

Les polars d’Agatha Christie ont marqué l’adolescence de Dominique Ziegler. Fasciné par les intrigues de la romancière britannique, le dramaturge et metteur en scène genevois aurait pu rester un simple fan. Mais un jour l’éditeur Pierre Paquet, lui aussi basé dans la Cité de Calvin, lui suggère d’adapter en bande dessinée un classique de la reine du crime. Associé au dessinateur français Olivier Dauger, Ziegler jette son dévolu sur la célèbre Miss Marple.

«Miss Marple à l’hôtel Bertram», extrait de la couverture. ED. PAQUET

Fidèle au côté British un peu suranné des «Miss Marple», il ajoute par bribes des composantes psychologiques inédites afin de donner une forme d’épaisseur à son héroïne. «Jane Marple boit des Guiness, elle confie qu’elle a été amoureuse. J’ai aussi accentué le rapport un peu conflictuel entre elle et les policiers afin de créer plus de tension», nous expliquait Dominique Ziegler à la sortie du premier tome.

Dominique Ziegler, metteur en scène et auteur de scénarios BD. LAURENT GUIRAUD

D’autres apports personnels? Le Genevois transpose en 1966 l’histoire originellement située en 1942. «Il me semblait intéressant d’exploiter un peu plus la tension entre jeunes et vieux qui existe dans les romans d’Agatha Christie. Au milieu des années 60, le monde est en ébullition. Les conservateurs que je fais parler se révèlent plus politiques que ceux décrits par Agatha Christie. Comme je suis aussi un grand fan de rock, je me suis amusé à glisser des bribes de chansons des Beatles, des Byrds, etc. J’ai aussi rajouté de l’action, afin de relancer un peu la machine.»



