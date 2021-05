Zoo de Bâle – Don anonyme de cinq millions de francs Pour combler les pertes liées à la crise du coronavirus, un don anonyme a été réalisé pour le Zoo de Bâle.

Le Zoo de Bâle a été fermé pendant 75 jours en 2020 en raison de la crise du coronavirus. Keystone/Georgios Kefalas

La pandémie a entraîné une perte financière pour le Zoo de Bâle en 2020. Ce trou a pu être comblé grâce à un don anonyme de cinq millions de francs.

On ne sait pas qui a fait ce don. L’opération a été réalisée de manière totalement anonyme, a indiqué lundi la direction du zoo.

Celui-ci a été fermé pendant 75 jours en 2020 en raison de la crise du coronavirus. Il n’y a eu que 794’974 entrées payantes, soit un recul de 21% par rapport à l’année précédente. Les ventes de billets et d’abonnements ont chuté de 24,5% à 7,2 millions de francs. Le restaurant a vu ses recettes diminuer de 40,5%.

Lire notre article: Ultime bastion pour la faune, les zoos souffrent de la pandémie

Le résultat net en 2020 est une perte de 1,1 million de francs que le don anonyme permet de combler. En 2019, le zoo avait réalisé un bénéfice de 79’500 francs.

Trois dons pour la nouvelle volière

Pendant cette année de pandémie, le zoo a reçu des soutiens financiers extérieurs pour ses projets. Plus de 18 millions de francs ont ainsi été donnés pour la nouvelle volière avec trois dons de, respectivement, dix, cinq et trois millions de francs.

En dons, legs, cadeaux et parrainages, le zoo a reçu au total 29,1 millions de francs, soit environ 20 millions de plus qu’en 2019. De cette somme, 22,5 millions ont été affectés aux réserves pour des projets en cours et à venir. En 2020, le Zoo de Bâle employait 191 personnes et détenait 7554 animaux de 543 espèces.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.