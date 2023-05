États-Unis – Donald Trump fait son grand retour sur la chaîne CNN L’ancien président Donald Trump est l’invité de CNN pour la première fois depuis 2016 ce mercredi, pour un échange avec des électeurs du New Hampshire.

Une victoire dans le New Hampshire garantirait à Donald Trump un élan précieux pour la suite de sa campagne. AFP

Un échange en «prime time» sur une chaîne qu’il a souvent abreuvée d’injures: Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine de 2024, fait son grand retour sur CNN mercredi soir.

Ce «town hall», un échange télévisé avec des électeurs du New Hampshire, sera sa première apparition médiatique depuis qu’il a été reconnu responsable d’agression sexuelle par un tribunal civil de New York. Avant l’émission, comme à son habitude, l’ancien présentateur de téléréalité a assuré le spectacle. «En route pour le New Hampshire. CNN, en direct, ce soir à 20h00», a-t-il lancé sur son réseau, Truth Social.

Le choix de cet État frontalier du Canada pour ce grand rituel de la politique américaine ne doit rien au hasard. Le New Hampshire est parmi les premiers à organiser ses primaires républicaines début 2024. Une victoire dans cet État garantirait à Donald Trump, pour l’instant en tête des sondages, un élan précieux pour la suite de sa campagne. Celui de CNN, une chaîne avec laquelle il entretient des relations extrêmement conflictuelles, est bien plus surprenant.

«Ennemis du peuple»

Cet échange est le premier que CNN organise depuis l’élection de Donald Trump en novembre 2016, selon la chaîne. Sous sa présidence, le milliardaire avait multiplié les coups d’éclat contre les médias, qualifiés «d’ennemis du peuple».

Avec une attention toute particulière pour la «Cable News Network»: en 2017, il avait publié sur son compte Twitter un montage le montrant en train de terrasser un homme, au visage remplacé par le logo de la chaîne. «Vous êtes très impoli et une personne horrible!» avait-il aussi lancé à un des journalistes vedette de la chaîne en 2018, avant de lui retirer temporairement son accréditation à la Maison-Blanche.

En octobre dernier, l’ancien président avait même porté plainte contre CNN. Il l’accusait de l’avoir diffamé pour le dissuader de se présenter à l’élection de 2024, lui réclamant 475 millions de dollars en dommages et intérêts. Mais dans un univers médiatique très compétitif, les chaînes ont besoin de spectacle. Les frasques de Donald Trump, qu’elles choquent ou amusent, font de l’audience – CNN a connu certains de ses meilleurs scores sous sa présidence.

«Ils sont désespérés»

«Est-ce le come-back de CNN? Ou simplement une mascarade?» a raillé l’ancien locataire de la Maison-Blanche cette semaine. «Ils sont désespérés, et à raison, de retrouver ces chiffres d’audience exceptionnels», a-t-il assuré, avant d’exhorter la chaîne à traiter le trumpisme, selon lui «le mouvement politique le plus extraordinaire de l’histoire de notre pays», avec respect.

Le choix de reprogrammer le tempétueux septuagénaire a toutefois été vivement critiqué. «Donald Trump a tenté de détruire la démocratie américaine, pourquoi CNN essaie-t-elle de le réhabiliter?» a dénoncé Michael Fanone, un policier qui avait défendu le siège du Congrès américain le 6 janvier 2021, lors de son attaque par des partisans de l’ancien président.

CNN est aussi la rivale de Fox News, la chaîne préférée des conservateurs mais que Donald Trump a délaissée après sa défaite à l’élection présidentielle de 2020. Propriété du magnat des médias Rupert Murdoch, Fox News a fait la cour au gouverneur de Floride Ron DeSantis, principal rival de Donald Trump à l’investiture républicaine.

AFP

