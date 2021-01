Chaos à Washington – Donald Trump lâché par ses alliés au Sénat Quelques heures après le siège du Capitole par partisans de Donald Trump, le Sénat a largement rejeté mercredi soir les objections des élus fidèles au président qui refusaient de valider la victoire de Joe Biden lors de la présidentielle. Jean-Cosme Delaloye - New York

Lindsey Graham, le Sénateur républicain de Caroline du Sud, a demandé mercredi soir à ses pairs de ne pas s’opposer à l’élection de Joe Biden en leur affirmant keystone-sda.ch

«Ne comptez plus sur moi. Trop c’est trop». Peu après 22 heures à Washington, Lindsey Graham, le Sénateur républicain de Caroline du Sud et l’un des plus fervents alliés de Donald Trump au Congrès, a dit stop. La prise du Capitole par des partisans du président américain quelques heures plus tôt, a laissé des traces chez les députés.

Kelly Loeffler, la Sénatrice de Géorgie, a elle aussi lâché Donald Trump. La parlementaire qui est sur le point de quitter le Congrès après sa défaite mardi par le démocrate Raphael Warnock, a abandonné son objection à la confirmation de l’élection de Joe Biden. «Les événements de la journée m’ont forcé à reconsidérer ma position et je ne peux pas, en toute bonne foi, m’opposer à la certification des électeurs», a-t-elle affirmé sous les applaudissements de ses pairs.