Interview sur France Inter – «Donald Trump n’a pas été inquiété alors qu’il a tout le temps menti» L’ancien président américain considère que les réseaux sociaux sont le «plus grand danger actuel pour la démocratie». Yannick Van Der Schueren

Barack Obama était l’invité d’Augustin Trapenard dans son émission Boomerang, lundi 8 février sur France Inter. Getty Images for EIF & XQ

Pour l’ancien président des États-Unis, les réseaux sociaux sont une «foire d’empoigne». Barack Obama, qui accuse Donald Trump de «mensonges», se confiait ce lundi matin à Augustin Trapenard dans son émission Boomerang sur France Inter à l’occasion de la sortie du premier tome de ses mémoires «Une Terre promise», aux Éditions Fayard.

«Aujourd’hui, vous avez un millier de plateformes, vous avez tout l’Internet», a relevé Barack Obama. «Il n’y a plus de règles convenues sur ce qui est vrai et ce qui est faux», a déploré l’ancien chef de l’État pour qui cela représente «le plus grand danger actuel pour la démocratie».