États-Unis – Donald Trump porte plainte contre le «New York Times» et sa nièce L’ancien président Donald Trump accuse le journal et sa nièce d’un «complot sournois» pour obtenir ses documents fiscaux et publier une enquête, parue en 2018.

L’enquête du «New York Times», récompensée en 2019 par le prix Pulitzer, évoquait comment l’ancien promoteur qui affirme s’être fait tout seul avait bâti sa fortune. AFP

L’ex-président américain Donald Trump a porté plainte contre sa nièce Mary Trump et le «New York Times», les accusant d’un «complot sournois» pour obtenir ses documents fiscaux et publier en 2018 une enquête qui a valu un prix Pulitzer au quotidien.

La plainte de 27 pages, estimant à 100 millions de dollars (92,5 millions de francs) les dommages subis, a été déposée mardi dans le comté de Dutchess, dans l’État de New York. Elle accuse trois journalistes du «New York Times» --Susanne Craig, David Barstow et Russell Buettner-- d’avoir mené «une vaste croisade pour obtenir des dossiers fiscaux confidentiels de Donald J. Trump».

Elle reproche aux mis en cause, «motivés par une vendetta personnelle», «un complot sournois pour obtenir des documents confidentiels et hautement sensibles qu’ils ont exploités pour leur seul bénéfice et utilisés comme moyen de légitimer leurs travaux publiés».

Prix Pulitzer

L’enquête du «New York Times», récompensée en 2019 par le prix Pulitzer, évoquait comment l’ancien promoteur qui affirme s’être fait tout seul avait bâti sa fortune. Elle assurait que Donald Trump avait en réalité reçu de son père, sur plusieurs années, l’équivalent de 413 millions de dollars (382,5 millions de francs) actuels qui auraient en partie été transférés par le biais d’une société écran, leur permettant d’échapper à l’impôt.

Donald Trump avait estimé l’article «à charge» et qualifié son contenu d’«ennuyeux» et «déjà vu». Sa publication avait néanmoins débouché sur l’ouverture d’une enquête par l’administration fiscale de l’État de New York.

«Trop et jamais assez»

Le ministère de la Justice a également ordonné en août au Trésor de fournir des déclarations d’impôts de l’ex-président républicain réclamées par une commission de la Chambre des représentants, sur les six ans précédant son arrivée au pouvoir en 2017.

Mary Trump a révélé avoir été la principale source de l’enquête du «New York Times», dans son livre paru en 2020 «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» («Trop et jamais assez» dans la version française).

Son père, le frère aîné de Donald Trump, Fred Trump Jr, est décédé en 1981 à l’âge de 42 ans d’une crise cardiaque que sa famille a liée à l’alcoolisme dont il souffrait depuis plus de dix ans, ayant mal vécu la pression familiale le poussant à travailler aux côtés de son père dans la promotion immobilière alors qu’il voulait devenir pilote.

«C’est l’affolement»

La plainte de Donald Trump affirme que les journalistes du «New York Times» ont «poursuivi sans relâche sa nièce, Mary L. Trump, et l’ont convaincue de faire sortir les dossiers du cabinet de son avocat et les remettre au Times».

«J’ai frappé à la porte de Mary Trump. Elle l’a ouverte. Je pense qu’on appelle ça du journalisme», a tweeté mercredi matin la journaliste Susan Craig. La plainte estime que Mary Trump a violé un accord de non-divulgation signé en 2001 après le règlement de la succession du père de Donald Trump, Fred Trump Sr.

Mary Trump a qualifié son oncle de «perdant», dans un communiqué cité par NBC. «C’est l’affolement. Les murs se referment et il jette dessus tout ce qu’il pense pouvoir y rester collé», a-t-elle ajouté. «Comme toujours avec Donald, il va essayer et puis changer de sujet».

AFP

