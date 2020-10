Présidentielle américaine – Donald Trump quitte l’hôpital, mais ses médecins restent prudents Le président des États-Unis a une fois de plus minimisé le danger du virus. Virginie Lenk

Le président américain va quitter l’hôpital militaire de Walter Reed. AFP

Le patient Trump aura une fois de plus pris de court ses médecins en tweetant lundi soir avant la conférence de presse officielle qu’il quittait l’hôpital militaire de Walter Reed. «Je me sens vraiment bien. N’ayez pas peur du Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie. (…) Je me sens mieux qu’il y a 20 ans.»