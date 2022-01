Premier meeting de 2022 – Donald Trump ravive la flamme de la fraude électorale En Arizona, Donald Trump a répété qu’il avait gagné l’élection, son principal argument pour garder son influence chez les Républicains et préparer un retour en 2024. Kessava Packiry - New York

Donald Trump devant la foule de ses supporters à Florence, en Arizona, le 15 janvier 2022. AFP

Il y a les fidèles qui scandent des «Let’s go Brandon» (un code insultant envers Joe Biden), des champs de casquettes rouges MAGA («Make America Great Again»), et de drapeaux américains. Et il y a Donald Trump, fidèle à lui-même. Pour son premier rendez-vous de l’année, samedi soir à Florence (Arizona), l’ancien président n’a pas déçu ses supporters: il a fait le show et multiplié les attaques.

«Nous avons gagné les élections. Nous avons largement gagné. Nous ne pouvons pas les laisser s’en tirer à si bon compte.» Donald Trump, ancien président

En plus d’une heure de discours, le résident de Mar-a-Lago a énuméré en vrac les maux de l’Amérique: les médias malfaisants, l’inflation, l’Afghanistan («Nous étions la risée du monde entier»), la gestion de la pandémie («Les décideurs de Washington prennent aux Américains leur liberté, leur dignité»). Mais surtout, Donald Trump n’a cessé de rappeler que l’élection de 2020 lui a été volée. «Nous avons largement gagné les élections. Nous ne pouvons pas les laisser s’en tirer à si bon compte.» Un argument central dans sa stratégie, en cette année cruciale des midterms, qui doit permettre aux Républicains de reprendre le contrôle du Sénat.