Dernière ligne droite – Donald Trump rejoue ses «greatest hits» sous la pluie Le président des États-Unis a enchaîné lundi les meetings dans l’État clé de Pennsylvanie pour tenter de refaire son retard sur Joe Biden, à huit jours du scrutin. Jean-Cosme Delaloye, Allentown (Pennsylvanie)

Donald Trump accuse les médias et les démocrates de ne parler que du Covid-19 pour nuire à sa campagne. AFP

Sur la scène détrempée, Donald Trump survole la foule d’un œil satisfait. Malmené dans les sondages, le président des États-Unis est venu en ce lundi matin pluvieux à Allentown, une ville de l’est de la Pennsylvanie, pour mobiliser ses milliers d’adorateurs et se rassurer. Ce qu’il voit et entend dans la grisaille le réjouit. La foule massée dans la cour d’une entreprise de transports scande religieusement «Coffrez-le!» quand le président accuse Joe Biden de corruption et «Construisez le mur!» quand il parle de la menace que constituent, selon lui, les sans-papiers. Et elle hue en se retournant vers les journalistes perchés sur une estrade quand Donald Trump s’en prend aux fake news.