Lendemain d’élection – Donald Trump, une âme en peine à la Maison-Blanche Le président persiste à nier sa défaite. Il a passé son week-end sur son golf de Virginie, loin des foules de manifestants fêtant la victoire de Joe Biden. Maurin Picard New York (Le Soir)

Pour le deuxième jour consécutif, Donald Trump a fui la Maison-Blanche pour aller jouer au golf sur son parcours de Sterling, en Virginie. keystone-sda.ch

«Nowhere to go.» Nulle part où aller. L’équation est douloureuse pour Donald Trump, au lendemain de la victoire de son rival, le démocrate Joe Biden, dans la course à la Maison-Blanche. Le 1600 Pennsylvania Avenue, miroir cruel de sa déchéance, doit être bien insupportable à ses yeux, avec ses couloirs encombrés de portraits glorieux et de réminiscences des grands dirigeants du passé. L’Amérique ne sera sans doute pas tendre avec les quatre années de l’ère Trump, ses dérives autoritaires et xénophobes, son irrespect flagrant des normes démocratiques et des coutumes établies de la vie politique.