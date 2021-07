Bras de fer politique – Donald Tusk déclare la guerre au «démon» polonais L’ancien président du Conseil européen est rentré à Varsovie pour prendre les rênes de la Plateforme civique et vaincre les nationalistes au pouvoir. Andrés Allemand Smaller

Donald Tusk revient à Varsovie en vedette européenne pour tenter de bouter les nationalistes hors du pouvoir. Varsovie, 3 juillet 2021. AFP

«Quand on voit le démon, on le combat!» Donald Tusk ne mâche pas ses mots. Ennemi juré de Jaroslaw Kaczynski, leader du parti nationaliste PiS au pouvoir à Varsovie, l’ancien président du Conseil européen retourne au pays pour livrer bataille. «Je serai là à 100% pour aider la Pologne à sortir du cauchemar dans lequel elle est plongée», a-t-il lancé samedi en prenant la tête de la formation politique d’opposition Plateforme civique sous l’ovation de ses partisans. Cet homme de 64 ans au regard bleu acier et au franc-parler acerbe veut sortir les Polonais de leur «isolement complet».