Donation au Canton – Le château de La Sarraz a accepté de se séparer de 3000 trésors Une partie des collections de l’institution sarrazine a été confiée au Musée cantonal d’archéologie et d’histoire. La plupart des pièces seront conservées au dépôt de Lucens. Marine Dupasquier

En avril 2021, le musée du château de La Sarraz rouvre après trois ans de fermeture. Les salles sont métamorphosées et la scénographie réinventée. Ici, un salon de musique. FLORIAN CELLA

Dans les galetas humides du château de La Sarraz dormaient des milliers de trésors depuis des années. Trois mille de ces biens, qui comprennent aussi bien des archives et des livres que des objets de prestige et du quotidien, ont désormais été légués au Canton, dans le but d’être confiés au Musée cantonal d’archéologie et d’histoire (MCAH). Une bonne partie a déjà été acheminée à Lucens, où se situe le dépôt de l’institution.