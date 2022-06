L’adoption récente d’un jeune cocker m’a projeté d’un coup dans un monde curieux, aux codes sociaux insoupçonnés. Dans le parc du quartier, où je croisais depuis vingt ans des voisins à qui je croyais n’avoir rien à raconter, voilà soudain, propriétaires de chiens, que nous nous parlons. Échangeant des conseils sur l’éducation de nos quadrupèdes, rigolant des truffes qu’ils se collent aux fesses, nous frôlant en petites danses maladroites au rythme des laisses qui s’entortillent, nous ne sommes plus des inconnus, je fais partie du clan. (Spoiler: une fois les laisses démêlées et les sujets canins épuisés, nous n’avons généralement rien à nous raconter. Mais quand même, c’est bien.)

Le portrait type du propriétaire de chien est dur à dresser. Il ou elle n’est ni riche, ni pauvre, ni sympa, ni revêche, ni de gauche, ni de droite. Nous formons un échantillon quasi scientifiquement représentatif de la population. Quel peut bien être, alors, le lien entre tous ces gens? Qu’est-ce qui pousse conjointement le jeune alternatif au bouvier poisseux et l’expate pressée au labradoodle manucuré à devenir porteur de crottes en sachets, à choisir un colocataire dont l’aïeul était un loup?

Il y a bien sûr la bonne bouille du chien, l’amour inconditionnel qu’il vous porte. C’est beau, c’est beaucoup. Mais l’essentiel est peut-être ailleurs. Les Anglo-Saxons aiment relever la jolie symétrie des mots dog et god. Comme s’il ne pouvait s’agir d’un hasard. Le divin se cache-t-il sous le poil de ces humbles créatures? Dans nos existences dictées par la performance et l’exhortation à nous réaliser, le chien rappelle la futilité de l’entreprise. À des journées synchronisées à nos agendas Google, il oppose, d’un bond têtu et baveux, l’aléatoire, l’irrationnel, le chaos dont les scientifiques s’accordent à dire qu’il est le corollaire de la vie. Le chien ne mesure rien en termes de succès et d’échecs, «il vit le moment présent», comme aime dire notre siècle, qui n’y parvient guère. Sans recours au yoga, à l’achat compulsif en ligne, à la murge du week-end. À ça, on peut tous aspirer.

Dans le parc l’autre jour, mon chiot s’est mis à jouer avec le carlin d’un couple à l’air triste. Il s’est avéré que les deux jeunes gens venaient d’Ukraine. Leurs familles y étaient restées. «Vous savez, la guerre, on voit ça à la télé, on croit qu’on sait ce que c’est, a dit le jeune homme. Mais on ne peut pas le comprendre avant de le vivre. Il n’y a pas de mots.» Que répondre? Rien. Alors on a regardé nos chiens qui jouaient, plaisanté un peu. Et peut-être qu’un instant, le monde leur a paru un peu moins moche.

