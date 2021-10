Abus sexuels – Donner les outils pour démanteler l’inceste Si les témoignages sont indispensables pour libérer la parole autour de l’inceste, trouver les outils pour en déconstruire le mécanisme est tout aussi essentiel. Interview croisée de Bruno Clavier, psychanalyste et Inès Gauthier, psychologue spécialisée en psychocriminologie. Fabienne Rosset

«Les gens commencent à en parler quand il s’agit de viol ou de tripotage parce qu’on sait que ce n’est pas normal. En revanche, pour l’incestuel, c’est plus difficile car il s’agit parfois plus d’ambiances, d’un manque de pudeur ou de sphères de l’intimité qui sont toujours intrusées par les parents. Pas d’acte, donc pas de problème.» - Inès Gauthier, psychologue clinicienne spécialisée en psychocriminologie. Getty Images

«Il me regardait dans les yeux. Il a fait un pas en avant, et m’a embrassée sur la bouche. Le mot inceste s’est immédiatement formé dans ma tête. J’ai pensé en le formulant: «Tiens, ça m’arrive à moi, ça!?» Ce sont les mots de Christine Angot dans son dernier roman, «Le voyage dans l’Est» (Ed. Flammarion), pour décrire le premier geste incestueux de son père sur l’enfant qu’elle était. Une relation destructrice que la romancière détricote depuis plus de vingt ans dans ses livres.



Auparavant, il y a eu le livre choc de Camille Kouchner, «La Familia Grande» (Ed. Seuil), qui narrait l’inceste commis sur son jumeau puis, plus près de nous, les confessions de Sarah Briguet, ex-miss Suisse, qui s’engage pour que l’inceste ne soit plus un tabou. Si les témoignages jouent un rôle important dans la libération de la parole autour de l’inceste, en décrire les mécanismes pour mieux les comprendre, les enrayer voire même les prévenir, est essentiel.



C’est ce à quoi s’emploient Bruno Clavier, psychanalyste et Inès Gauthier, psychologue spécialisée en psychocriminologie dans «L’inceste ne fait pas de bruit. Des violences sexuelles et des moyens d’en guérir» (Ed. Payot), en mettant des mots plus théoriques sur des ressentis bruts tant du point de vue des victimes que des agresseurs, avec pour but de guérir, pour ne plus souffrir et pour ne plus détruire. Interview croisée.