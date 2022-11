Solidarité et don – «Donner rend heureux» Pour quelles raisons profondes donne-t-on aux œuvres d’entraide? Découvrez l’analyse de Pasqualina Perrig-Chiello, professeure de psychologie à l’Université de Berne. Pasqualina Perrig-Chiello

La Suisse est un pays de donateurs, et ce depuis de nombreuses années. Le rapport 2021 sur les dons indique que huit ménages sur dix ont versé de l’argent à des fins d’utilité publique l’an dernier. Si la crise du coronavirus a stimulé les dons, elle n’a, en fait, que renforcé une tendance. Les dons, outre l’aide d’urgence, sont pour la plupart destinés à des projets ciblant les enfants, les jeunes, les personnes handicapées ou les droits humains, sans oublier la protection de la nature, de l’environnement et des animaux et, bien entendu, la prévention en matière de santé et la recherche médicale.