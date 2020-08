L’éducation physique développe une multitude de qualités. Outre le mouvement, la technique et le physique, elle enseigne la vie en groupe, l’union sacrée autour d’un projet, le respect, l’amitié, la solidarité. Par le sport, on construit sa personne et sa personnalité.

A lire aussi: «Genève verse 1,8 million, Vaud offre un sac à dos»



Au sein des clubs, les entraîneurs se substituent souvent aux parents dans leur rôle éducatif. Ces bénévoles donnent de leur temps, le soir et le week-end. C’est grâce à ces piliers que la base de la pyramide est aussi solide. Pour perdurer, ces transmetteurs de savoir, de passion et d’enthousiasme doivent être formés, fidélisés, valorisés. Et cela ne se fait pas sans argent.



C’est précisément ce que demande Sergei Aschwanden. Le judoka devenu député a raison de pointer du doigt les failles du système vaudois. Surtout quand on atteint le summum du ridicule.

«Le SEPS dispose de 8,3 millions de francs, soit moins de 0,1% du budget cantonal»



Comme lorsque le Canton attribue aux athlètes champions de Suisse une enveloppe de 8000 francs. Une somme qui, divisée par le nombre de sportifs, équivaut à quelques dizaines de francs. Alors, plutôt que de leur verser une modeste obole, on préfère leur offrir un stylo, un sac à dos ou un canif. De quoi faire rire jaune les parents qui pour beaucoup déboursent bon an, mal an des dizaines de milliers de francs en équipement, voyages et autres frais.



Pendant ce temps, le Canton bombe le torse lorsque Lausanne accueille les Jeux olympiques de la jeunesse. Il se félicite d’avoir sur son territoire une soixantaine de fédérations, aimantées par le CIO. Une présence dont les retombées annuelles sont supérieures à un demi-milliard de francs.



À des années-lumière de ces montants, le SEPS (Service de l’éducation physique et du sport) dispose quant à lui de 8,3 millions de francs, soit moins de 0,1% du budget cantonal. Si l’on veut être conséquent, donnons-lui les moyens de faire naître de nouveaux Stan Wawrinka en soutenant correctement les structures et en valorisant notamment les éducateurs sportifs de façon appropriée. Ou alors continuons de nous couvrir de ridicule en offrant à nos champions des pin’s et des bonnets à pompon. Actuellement, le site des JOJ en propose tout un stock à prix cassé.