Un clip fait revenir les girons, tonnelles et copeaux – Dopées à l’optimisme, les Jeunesses ouvrent 2021 en musique Les membres de la commission théâtrale de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes ont mis en ligne le 31 décembre une parodie du tube «A nos souvenirs», déjà partagée plus de mille fois. Sylvain Muller

Un hymne à l’optimisme chanté et joué par les jeunes de la Fédé. Vimeo

Le côté festif et entraînant de la chanson «A nos souvenirs» a offert un joli succès au groupe Trois Cafés Gourmands en été 2018. La recette fonctionne toujours une année et demie plus tard, surtout lorsque les paroles sont revisitées par la commission théâtrale de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes (FVJC) pour en faire un hymne à l’optimisme. Celui, bien sûr, de vite retrouver les girons, challenges et autres trophées avec leurs joutes sportives, leurs tonnelles, leurs karaokés et, surtout, leur convivialité. Les paroles sont explicites:

Voici la vidéo de la troupe 2020 – chanson d’espoir

Après cette bourrasque

Enlever ces foutus masques

On ne part pas en vrille

La Fédé est en vie

Le soleil reviendra

Dans nos verres des Chasselas

«Suite à l’annulation du concours théâtral, nous avions envie de mettre en valeurs tous les acteurs et actrices qui auraient dû participer», explique le président de la commission, Marc Bolomey. Comme toujours à la Fédé, chacun a alors apporté ses idées et ses compétences, l’enregistrement ayant lieu dans un vrai studio, celui de Jean-Michel Hugon à Granges (Veveyse).

Ne restait ensuite plus qu’à partager la vidéo avec le plus grand nombre, ce qui fut fait le 31 décembre sur la page Facebook de la FVJC. Résultat, plus de mille partages en moins de 24 heures.