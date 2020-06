Relance touristique dans les Alpes vaudoises – Dormir à l’hôtel pourrait valoir son pesant d’or Pour sortir du marasme touristique, les commerçants de Bex, de Villars, de Gryon et des Diablerets, les acteurs de la région, veulent offrir un lingot de un kilo à leurs hôtes. Soit la modique somme de 53’000 francs. David Genillard

Une douzaine d’hôtels de la destination participent à l’opération, destinée à inciter les touristes à y séjourner. DR – Porte des Alpes.

Dormir d’un sommeil de plomb et se réveiller avec de l’or sous son oreiller? C’est l’étrange formule que les commerçants alchimistes de Bex, de Lavey, de Villars, de Gryon et des Diablerets mûrissent en secret en ce début d’été. En échange de deux nuits (au minimum) passées dans un hébergement de la région, il sera possible de gagner un lingot d’or de un kilo. Valeur de l’objet? Dans les 53’000 francs au cours du jour.