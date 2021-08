[26/42] À Vaud l’eau – Dormir la tête dans les étoiles, bercé par les flots Le Sealander est une drôle de petite remorque bleue qui se transforme en bateau électrique dans lequel on peut passer la nuit sur le lac de Thoune. On a testé. Thérèse Courvoisier

Parfaitement silencieux, le Sealander flotte allègrement, poussé par un moteur électrique. Spiez Marketing AG

Se faire réveiller par le léger bruit de deux petites pattes palmées sur le toit, après s’être endormi en regardant la Grande Ourse avec pour berceuse un léger clapotis, ça ressemble à un rêve… Et pourtant, cette expérience unique existe à seulement deux heures de Lausanne. Pour la mériter, il suffit d’oser embarquer sur le joyeux Sealander, cette sorte de mini-caravane qui n’aime rien mieux qu’oublier ses roues pour flotter sur l’eau. Curieux? On vous raconte!

Arrivée paradisiaque à Faulensee, où nous attendent Hans et le Sealander. Thérèse Courvoisier/DR

Tout d’abord l’arrivée dans un décor de carte postale qui porte un nom à rallonge. Faulensee (BE). Une fois n’est pas coutume en ce début d’été, les conditions sont idéales pour s’embarquer sur cette drôle de coque de noix bleue à l’assaut des flots gonflés par les pluies du lac de Thoune. Ouf, car on avoue être moyennement rassuré en apercevant le Sealander, qui nous attend encore fixé à l’arrière d’une voiture.

«On accueille surtout des Suisses et les gens préfèrent encore le louer pour la journée. Mais petit à petit, ils osent y passer la nuit. Là, ça va être superbe. Vous allez adorer!» Hans Wirz, Office du tourisme de Faulensee

Des doutes qui s’envolent en voyant le large sourire de Hans Wirz. C’est lui qui est chargé de nous briefer sur l’utilisation de l’engin et les rudiments de la navigation lacustre. Visiblement, il adore voir les expressions des touristes quand ils découvrent leur embarcation. «Les Sealanders sont fabriqués en Allemagne et sont surtout prisés par des privés. Celui-ci est le seul qu’on puisse louer en Suisse. C’est la troisième année que nous le proposons, mais il n’a trouvé son public que depuis cette année. On accueille surtout des Suisses et les gens préfèrent encore le louer pour la journée. Mais petit à petit, ils osent y passer la nuit. Là, ça va être superbe. Vous allez adorer! Allez, je vous explique…»

Quelques rudiments à maîtriser

On pose donc sacs de couchage, oreillers, maillots de bain, vêtements chauds et réserve d’eau à nos pieds pour nous concentrer sur ses explications. Quel bien ça fait d’avoir un chaleureux être humain du coin à la place de la froideur d’un e-mail! Bon vivant, il passe plus de temps à nous vanter la carte des restaurants au bord de l’eau qu’à décortiquer les subtilités techniques de la transformation de la cabine du mode jour au mode nuit!Il y a quelques rudiments à maîtriser: bien observer son environnement pour ne gêner ni les gros bateaux touristiques du coin ni les filets des pêcheurs, ne pas oublier la clé pour allumer le délicieusement silencieux moteur électrique, apprendre la technique du changement de batterie…

Les accessoires sont stockés à l’Office du tourisme. Des toilettes (en haut à droite) au kit fondue. Thérèse Courvoisier/DR

Ensuite, Hans ouvre une grande armoire et nous propose de faire notre choix: «Vous voulez le kit raclette? se marre le grand gaillard. Ou alors le kit fondue, qui a beaucoup de succès en hiver: on loue le Sealander pour quatre heures, le temps d’un repas inédit. Les gens adorent.» Non, non, Hans. Vous nous avez parfaitement vendu les filets de perches du lac et la facilité d’accostage dans le port de Spiez pour qu’on laisse la petite gazinière du Sealander éteinte. Enfin, la délicate question des toilettes: soit on embarque des WC portables peu avenants qui prennent beaucoup de place, soit on se débrouille entre le lac et les nombreux WC publics situés le long de la rive.

Hans Wirz, aussi bleu que le Sealander, lors des derniers préparatifs. Thérèse Courvoisier/DR

En embarquant, le Sealander tangue joyeusement. Comme dans un van, il est essentiel de tout bien ranger à sa place afin d’éviter les mauvaises surprises. Hans entre dans l’eau pour nous pousser et nous rappeler une dernière fois qu’il va nous amener la dernière batterie, qui charge encore. Mi-capitaine à distance, mi-ange gardien, il sera au bout de son portable tout au long de notre aventure.

On largue les amarres et on est immédiatement conquis: eau turquoise sage, ciel totalement dégagé, on ralentit intuitivement malgré les envies de nager, plonger, explorer et visiter. C’est superbe, calme, silencieux. Que l’on décide de longer la côte vers Spiez ou dans la direction opposée, le majestueux Niesen, surnommé «la pyramide du lac de Thoune», veille sur notre croisière…

On peut s’arrimer silencieusement à un ponton sans déranger qui que ce soit (ici au large de Spiez). Robin Lucas/DR

On navigue en toute décontraction pendant environ deux heures, en faisant honneur à la bière locale, en découvrant les très chouettes bains publics situés le long de la côte aux alentours de Spiez. Forêt, rochers, maisons de rêve et même vignes se succèdent à un rythme qui pousse à la détente.

Comme promis, revenir à la civilisation dans le port de Spiez s’avère très aisé. Notre drôle d’embarcation attire la sympathie et partout on est accueillis avec des francs sourires et des regards étonnés. Comme promis, les filets de perches du lac servis au Seegarten de Spiez – on y prendra également notre petit-déjeuner – sont délicieux. Après une balade digestive autour du très joli port, place aux choses sérieuses.

Infos pratiques Afficher plus S’y rendre: Faulensee (BE), le port d’attache du seul Sealander qui se loue dans le pays est accessible en transports publics. Compter deux heures de train de Lausanne à Spiez, puis le car postal 65 rejoint Faulensee toutes les heures. En voiture, un parking longue durée se trouve à proximité de l’Office du tourisme, situé au bord de l’eau.Réserver: Via le site des Million Star Hotels: millionstars.swisshotels.com. Ou en contactant directement l’Office du tourisme par e-mail ( spiez@thunersee.ch ) ou par téléphone: 033 655 90 00. Le Sealander se loue pour une balade de 4 heures (très prisée en hiver avec couvertures et fondue) ou pour 24 heures (390 fr. pour deux personnes).Bon à savoir: Aucun permis n’est nécessaire. Après une brève explication, piloter le Sealander et changer ses batteries est à la portée de tous. En cas de fort vent ou de tempête, la sortie sera reportée.

On vise donc une bouée libre dans le port et on s’y amarre sans difficulté. C’est là le seul regret de cette expérience: comme le lac de Thoune est très profond, impossible de jeter une ancre pour passer la nuit loin de tout. C’est donc avec, pour toile de fond, le château de Spiez illuminé – et une incroyable pleine lune pour parfaire le tableau – que l’on abaisse les banquettes pour les transformer en couchette. C’est facile et même vraiment confortable. Le Sealander tourne doucement autour de la bouée, comme pour mieux nous montrer la totalité du ciel étoilé. La nuit est calme, hormis le petit pipi nocturne quelque peu acrobatique. On dort étonnamment bien, même si juste avant l’aube, l’humidité nous pousse à rabattre la toile qui ferme le toit.

Les banquettes se rabattent, laissant place à une couchette pour deux personnes. Un conseil: on dormira mieux en emportant son propre oreiller. Spiez Marketing AG

Le matin, les vitres teintées empêchent le soleil de réchauffer la cabine trop rapidement. On prend plaisir à traîner au lit en regardant de loin les habitants de Spiez qui se rendent au travail. Petit-déj’ et brin de toilette au Seegarten avant de reprendre le large. Pas vraiment pressés de réintégrer la réalité, on prend notre temps avant de retrouver Hans. Il avait raison: on a adoré!

D’autres nuits les pieds dans l’eau Afficher plus Seuls au bord de l’eau avec tout le confort. Switzerland Tourism/Daniel Loosli Sur pilotis On reste dans la thématique de l’eau et des étoiles, mais on change de lac et d’hébergement. Direction la Seeglashaus au bord du petit lac de Bürgäschi dans le canton de Soleure. Une version plus stable – même si on est sur pilotis, on reste sur la rive – et plus luxe – on dort dans un vrai lit que l’on peut sortir pour observer les étoiles en plein air. Non négligeable, l’excellent restaurant Seeblick qui se situe à 70 m seulement de notre maison en verre d’un soir. On observe la voûte céleste en famille dans un cube futuriste au Tessin. Camping Tamaro Resort Glamping Tenero (TI) est surtout connue pour son centre d’entraînement sportif. Mais le lieu se prête aussi parfaitement à la détente. On prend le pari qu’une nuit à l’enseigne du Tamaro Night Sky convaincra n’importe quel allergique au camping. Ce module d’habitation aux lignes futuristes situé au Camping de Tamaro permet carrément à toute la famille de regarder les étoiles. Spacieux et ultramoderne, il définit à la perfection le «glamping», soit la contraction de «glamour» et de «camping».

