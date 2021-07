Sommeil et sénilité – Dormir peu augmente les risques de démence Une étude révèle que ne pas avoir assez d’heures de sommeil autour des 50-60 ans est associé à un risque accru de démence. Éclairages de spécialistes pour une hygiène de sommeil préventive. Fabienne Rosset

Selon cette étude, conduite auprès de 8000 adultes britanniques pendant vingt-cinq ans, dormir moins de six heures par nuit à 50 ou 60 ans augmente de 20 à 40% le risque de démence. Science Photo Library RF/Getty Images



Dormir suffisamment est indispensable à la santé. S’il fallait encore une démonstration de l’importance de l’hygiène du sommeil, une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Inserm et de l’Université de Paris en collaboration avec University College London (UCL) montre que les personnes qui n’ont pas assez d’heures de sommeil à partir de 50 ans ont plus de risques de développer une démence trente ans plus tard.

Publiée dans la revue «Nature Communication», cette recherche conduite sur 8000 adultes britanniques pendant vingt-cinq ans révèle un risque de démence plus élevé de 20 à 40% chez ceux qui dorment six heures ou moins par nuit à 50 ou 60 ans.

Si de plus en plus de données suggèrent que les cycles du sommeil avant même l’apparition de la démence sont aussi susceptibles de contribuer au développement de la maladie, cette nouvelle étude est la première à l’avoir observé sur une période de vie aussi étendue, et cela fait toute la différence, comme l’explique la chercheuse Inserm Séverine Sabia, à la tête de cette recherche: «La plupart des études jusqu’à aujourd’hui avaient une durée de suivi entre la mesure de la durée du sommeil et la survenue de la démence qui était de l’ordre de moins de dix ans. Dans cette étude on a une période qui est beaucoup plus longue. Notre type d’analyse ne permet pas de montrer qu’il y a un lien causal, mais cela suggère que la durée de sommeil pourrait jouer un rôle dans le développement de la maladie.»

«La démence est une maladie multifactorielle, et une personne qui souffre d’insomnie ne va pas pour autant développer une démence. « Séverine Sabia, chercheuse à l’Inserm

Si le lien de cause à effet n’est pas totalement établi, il a quand même de quoi inquiéter ceux qui voient leurs nuits raccourcir au fil des années.

Une inquiétude légitime que nuance Séverine Sabia: «La démence est une maladie multifactorielle, et une personne qui souffre d’insomnie ne va pas pour autant développer une démence. La quantité de sommeil est un des facteurs susceptibles d’influencer la survenue de la maladie, tout comme l’activité physique, le fait de continuer à avoir des interactions avec les gens ou de maintenir un poids en dessous du seuil d’obésité. C’est important que les personnes ne se concentrent pas que sur un seul facteur de risque.»

Qui de la poule ou de l’œuf…

Pour Patrick Lemoine, psychiatre et docteur en neurosciences, spécialiste du sommeil, de ses troubles et leur prise en charge, auteur du livre «Docteur, j’ai mal à mon sommeil» (Éd. Odile Jacob), cette solide étude confirme ce qu’on savait depuis longtemps.

Mais le spécialiste ne veut pas être alarmiste pour autant: «On sait qu’il y a un lien très fort entre une réduction du temps de sommeil à 60 ans ou plus tôt et le risque d’apparition de la maladie d’Alzheimer. Mais il existe un gros problème de poule et d’œuf: moins on dort, plus on a de risque d’avoir cette maladie, ou bien plus on en souffre, moins on dort. Or, on sait que dans la maladie d’Alzheimer, il y a une altération des horloges, les malades se désynchronisent. Ils déambulent toute la nuit et somnolent toute la journée (lire encadré).»

Alors que c’est justement durant la nuit, quand on dort, et de préférence plus de six heures, que le sommeil joue son rôle protecteur.

«L’importance du système glymphatique a été démontrée. Pendant la nuit, ce système permet au cerveau de se débarrasser des différents déchets dont le peptide bêta amyloïde qui est produit durant notre activité neuronale de façon normale mais qui, s’il s’accumule dans le cerveau, est un des précurseurs de la maladie d’Alzheimer, ajoute Séverine Sabia, On voit clairement qu’il y a des hypothèses biologiques qui sous-tendent le fait que dormir peu pourrait entraîner le développement de démence.»

Stimuler la vigilance, combattre la somnolence Afficher plus Près de 10 millions de nouveaux cas de démence, comme la maladie d’Alzheimer, sont rapportés chaque année dans le monde. Selon le Pr Patrick Lemoine, farouchement opposé à l’utilisation des benzodiazépines qui, en ralentissant le fonctionnement global du cerveau, seraient une cause reconnue de la maladie, c’est au contraire l’augmentation de la vigilance et la performance diurne qui permet de favoriser le sommeil. «L’insomnie, ou plutôt l’inversion du rythme veille-sommeil (dormir le jour, rester éveillé la nuit) est une manifestation très fréquente de la maladie d’Alzheimer. La mélatonine à libération prolongée le soir, couplée à la lumière le matin, peut s’avérer très efficace sur les déambulations nocturnes qui sont les cauchemars des aidants, de l’entourage. De manière générale, il est beaucoup plus efficace de stimuler ces patients dans la journée plutôt que de les abrutir la nuit. Musique, activités, gymnastique, promenades, tout est bon pour les tenir éveillés le jour.»

De l’importance de l’auto-observation

Avant de s’inquiéter si ses nuits deviennent plus courtes la cinquantaine sonnée, les spécialistes recommandent l’auto-observation en matière d’hygiène du sommeil.

«On demande aux gens de s’auto-observer plus, de tenir un agenda de sommeil, explique Stephen Perrig, neurologue-somnologue au Centre de médecine du sommeil des HUG.

Mettre noir sur blanc ses heures de coucher et de lever permet de réaliser concrètement combien on dort. Certaines personnes disent dormir plus de sept heures, alors qu’en réalité si elles sont au lit à 23 h, elles ne s’endorment pas avant minuit après avoir checké leurs mails.»

Une observation de son cycle de sommeil qui est primordiale si on veut être sûr de dormir assez pour préserver sa santé, comme le confirme Patrick Lemoine: «Si on fait attention à respecter une bonne hygiène des rythmes de sommeil et si, malgré tout, apparaît une insomnie ou une réduction du temps de sommeil, cela peut permettre de repérer une insomnie rebelle.»

Et mettre la puce à l’oreille. «À partir de 60 ans, si l’insomnie ne répond ni à la mélatonine, ni aux plantes, ni à l’hygiène des rythmes, je pense qu’il faut consulter et avoir un bilan neurologique approfondi», continue le Dr Lemoine.

«Lorsque grand-papa s’endort devant la télé alors qu’il voulait regarder le téléjournal, ce n’est pas une sieste réparatrice mais une somnolence excessive alors qu’il a eu ses heures de sommeil la nuit. C’est le signe qu’il y a un problème et qu’il faut s’inquiéter: le but de la nuit, c’est d’être fonctionnel la journée.» Stephen Perrig, neurologue-somnologue au Centre de médecine du sommeil des HUG

Le sommeil aussi prend des rides

Avoir moins besoin de dormir quand on prend de l’âge, c’est plutôt standard. Pour autant que les nuits plus courtes ne soient pas compensées avec de longues siestes la journée.

«Avec l’âge, on sécrète moins de mélatonine, et il y a une sorte de sénescence naturelle, confirme Stephen Perrig. En fait, ce qu’il faut voir, c’est si on est bien la journée. Un grand-père qui dort un peu moins la nuit, mais qui s’occupe de son jardin et de ses petits-enfants sans être plaintif la journée, c’est normal.»

Toutes les maladies augmentent avec l’âge, de l’insomnie aux apnées du sommeil ou au syndrome des jambes sans repos, mais c’est quand apparaît une somnolence excessive qu’il faudrait être vigilant.

«Lorsque grand-papa s’endort devant la télé alors qu’il voulait regarder le téléjournal, ce n’est pas une sieste réparatrice mais une somnolence excessive alors qu’il a eu ses heures de sommeil la nuit. C’est le signe qu’il y a un problème et qu’il faut s’inquiéter: le but de la nuit c’est d’être fonctionnel la journée», continue le somnologue.

Si certaines études expérimentales montrent qu’une action sur le sommeil en améliorant les habitudes de sommeil pourrait ralentir la progression de la démence, il n’y a pour l’instant pas d’outil pour traiter la maladie.

Quoi qu’il en soit, maintenir une activité physique ainsi qu’une stimulation intellectuelle et essayer de préserver son sommeil sont à ce stade les meilleurs outils de prévention. «Dormez autant que vous pouvez!» termine le Pr Lemoine. Et de préférence la nuit.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.